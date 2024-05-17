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Названа стоимость российского электромобиля "Атом"

Названа стоимость российского электромобиля "Атом" - 17.05.2024, ПРАЙМ

Названа стоимость российского электромобиля "Атом"

Электромобиль "Атом" в России будет стоить от 2,5 до 3,5 миллиона рублей, окончательная стоимость будет зависеть от конъюнктуры рынка, сообщил агентству РИА... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T11:34+0300

2024-05-17T11:34+0300

2024-05-17T11:53+0300

россия

атом

кама

авто

электромобили

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КАЗАНЬ, 17 мая - ПРАЙМ. Электромобиль "Атом" в России будет стоить от 2,5 до 3,5 миллиона рублей, окончательная стоимость будет зависеть от конъюнктуры рынка, сообщил агентству РИА Новости генеральный директор компании "Кама", разрабатывающей электромобиль, Игорь Поваразднюк в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024".Так, он подчеркнул, что компания пока не спешит озвучивать стоимость машины из-за повышенной волатильности рынка, но превышать 3,5 миллиона рублей автомобиль точно не будет. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПоваразднюк добавил, что цена машин, на которые бы оформлен предзаказ, также еще не объявлена, так как тоже зависит от динамики рынка. По его словам, предзаказ определяет лишь то, что оформившие его клиенты смогут забрать автомобиль сразу после начала серийного производства.Отмечается, что "Атом" сможет разгоняться до 100 километров в час всего лишь за восемь секунд, а запас хода составляет 500 километров. Атом является проектом российского электромобиля, разрабатываемый компанией АО "Кама". Во второй половине 2025 года автомобили планируется выставить в автосалонах. По размерам они будут примерно равнятся Lada Granta, дорожный просвет же равен 170 мм.

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россия, атом, кама, авто, электромобили