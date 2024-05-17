https://1prime.ru/20240517/avto-848271500.html

Надо брать: россиянам назвали десять подешевевших автомобилей

Надо брать: россиянам назвали десять подешевевших автомобилей - 17.05.2024, ПРАЙМ

Надо брать: россиянам назвали десять подешевевших автомобилей

Ряд подержанных автомобилей подешевели в апреле, заявили аналитики сервиса "Автокод Профи". | 17.05.2024, ПРАЙМ

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авто

россия

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Ряд подержанных автомобилей подешевели в апреле, заявили аналитики сервиса "Автокод Профи".Специалисты изучили базу объявлений о продаже, а также определили динамику изменения цен на конкретные модели авто и их среднюю стоимость на российском рынке.Так, цена Range Rover Velar упала на 4,1 процента, до 5,1 миллиона рублей. Range Rover 2008-2915 года выпуска теперь стоит 2,3 миллиона рублей. По цене ниже двух миллионов рублей водители могут приобрести Skoda Superb, Skoda Yeti, BMW 7 серии, Mitsubishi ASX, УАЗ Patriot.Кроме того, аналитики отметили снижение стоимости "китайца" Lifan Solano и BMW X3.

https://1prime.ru/20240516/avto-848246134.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, россия