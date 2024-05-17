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Надо брать: россиянам назвали десять подешевевших автомобилей
Надо брать: россиянам назвали десять подешевевших автомобилей - 17.05.2024, ПРАЙМ
Надо брать: россиянам назвали десять подешевевших автомобилей
Ряд подержанных автомобилей подешевели в апреле, заявили аналитики сервиса "Автокод Профи". | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T12:03+0300
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авто
россия
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Ряд подержанных автомобилей подешевели в апреле, заявили аналитики сервиса "Автокод Профи".Специалисты изучили базу объявлений о продаже, а также определили динамику изменения цен на конкретные модели авто и их среднюю стоимость на российском рынке.Так, цена Range Rover Velar упала на 4,1 процента, до 5,1 миллиона рублей. Range Rover 2008-2915 года выпуска теперь стоит 2,3 миллиона рублей. По цене ниже двух миллионов рублей водители могут приобрести Skoda Superb, Skoda Yeti, BMW 7 серии, Mitsubishi ASX, УАЗ Patriot.Кроме того, аналитики отметили снижение стоимости "китайца" Lifan Solano и BMW X3.
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авто, россия
Надо брать: россиянам назвали десять подешевевших автомобилей
Аналитики "Автокод Профи" назвали десять подержанных авто, которые подешевели в апреле
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ.
Ряд подержанных автомобилей подешевели в апреле, заявили аналитики сервиса "Автокод Профи"
.
Специалисты изучили базу объявлений о продаже, а также определили динамику изменения цен на конкретные модели авто и их среднюю стоимость на российском рынке.
Так, цена Range Rover Velar упала на 4,1 процента, до 5,1 миллиона рублей. Range Rover 2008-2915 года выпуска теперь стоит 2,3 миллиона рублей.
По цене ниже двух миллионов рублей водители могут приобрести Skoda Superb, Skoda Yeti, BMW 7 серии, Mitsubishi ASX, УАЗ Patriot.
Кроме того, аналитики отметили снижение стоимости "китайца" Lifan Solano и BMW X3.
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