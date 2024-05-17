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Успеть купить. Россиянам пообещали рост цен на подержанные автомобили
Успеть купить. Россиянам пообещали рост цен на подержанные автомобили - 17.05.2024, ПРАЙМ
Успеть купить. Россиянам пообещали рост цен на подержанные автомобили
Стоимость автомобилей на вторичном российском рынке вырастет на 10-30 процентов, в будущем тенденция сохранится. Таким мнением с порталом НСН поделился... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T16:11+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Стоимость автомобилей на вторичном российском рынке вырастет на 10-30 процентов, в будущем тенденция сохранится. Таким мнением с порталом НСН поделился вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин."К сожалению, из-за регулярных изменений правил игры автомобили становятся дороже. Россияне просто пытаются успеть купить до очередного подорожания", — заметил эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Шапарина, рост цен был обусловлен не только повышением утильсбора, но и общей нестабильностью на рынке авто из-за валютного курса.Рейтинг популярных марок автомобилей вторичного рынка включает Lada, Hyundai Solaris и Kia Rio. Шапарин предупреждает, что цены будут продолжать расти из-за планового увеличения утилизационного сбора, и это затронет как подержанные, так и новые автомобили.Тем не менее, спрос на автомобили по-прежнему демонстрирует устойчивый рост, с увеличением продаж на 85-90 процентов по сравнению с прошлым годом.
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россия, авто, цены
Успеть купить. Россиянам пообещали рост цен на подержанные автомобили
НСН: цены на подержанные авто продолжат расти после скачка на 30%
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ.
Стоимость автомобилей на вторичном российском рынке вырастет на 10-30 процентов, в будущем тенденция сохранится. Таким мнением с порталом НСН поделился
вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
"К сожалению, из-за регулярных изменений правил игры автомобили становятся дороже. Россияне просто пытаются успеть купить до очередного подорожания", — заметил эксперт.
По словам Шапарина, рост цен был обусловлен не только повышением утильсбора, но и общей нестабильностью на рынке авто из-за валютного курса.
Рейтинг популярных марок автомобилей вторичного рынка включает Lada, Hyundai Solaris и Kia Rio. Шапарин предупреждает, что цены будут продолжать расти из-за планового увеличения утилизационного сбора, и это затронет как подержанные, так и новые автомобили.
Тем не менее, спрос на автомобили по-прежнему демонстрирует устойчивый рост, с увеличением продаж на 85-90 процентов по сравнению с прошлым годом.
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