Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Успеть купить. Россиянам пообещали рост цен на подержанные автомобили - 17.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240517/avto-848285680.html
Успеть купить. Россиянам пообещали рост цен на подержанные автомобили
Успеть купить. Россиянам пообещали рост цен на подержанные автомобили - 17.05.2024, ПРАЙМ
Успеть купить. Россиянам пообещали рост цен на подержанные автомобили
Стоимость автомобилей на вторичном российском рынке вырастет на 10-30 процентов, в будущем тенденция сохранится. Таким мнением с порталом НСН поделился... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T16:11+0300
2024-05-17T16:15+0300
россия
авто
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863629_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_e19bfd326c4127fb07cd2adad2a96512.jpg
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Стоимость автомобилей на вторичном российском рынке вырастет на 10-30 процентов, в будущем тенденция сохранится. Таким мнением с порталом НСН поделился вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин."К сожалению, из-за регулярных изменений правил игры автомобили становятся дороже. Россияне просто пытаются успеть купить до очередного подорожания", — заметил эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Шапарина, рост цен был обусловлен не только повышением утильсбора, но и общей нестабильностью на рынке авто из-за валютного курса.Рейтинг популярных марок автомобилей вторичного рынка включает Lada, Hyundai Solaris и Kia Rio. Шапарин предупреждает, что цены будут продолжать расти из-за планового увеличения утилизационного сбора, и это затронет как подержанные, так и новые автомобили.Тем не менее, спрос на автомобили по-прежнему демонстрирует устойчивый рост, с увеличением продаж на 85-90 процентов по сравнению с прошлым годом.
https://1prime.ru/20240516/skoda-848233337.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863629_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_20f01d9d99ccc5b63e9a9b5557b1914e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авто, цены
РОССИЯ, Авто, цены
16:11 17.05.2024 (обновлено: 16:15 17.05.2024)
 
Успеть купить. Россиянам пообещали рост цен на подержанные автомобили

НСН: цены на подержанные авто продолжат расти после скачка на 30%

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанкАвтомобиль Peugeot 5008
Автомобиль Peugeot 5008 - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Стоимость автомобилей на вторичном российском рынке вырастет на 10-30 процентов, в будущем тенденция сохранится. Таким мнением с порталом НСН поделился вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
"К сожалению, из-за регулярных изменений правил игры автомобили становятся дороже. Россияне просто пытаются успеть купить до очередного подорожания", — заметил эксперт.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По словам Шапарина, рост цен был обусловлен не только повышением утильсбора, но и общей нестабильностью на рынке авто из-за валютного курса.
Рейтинг популярных марок автомобилей вторичного рынка включает Lada, Hyundai Solaris и Kia Rio. Шапарин предупреждает, что цены будут продолжать расти из-за планового увеличения утилизационного сбора, и это затронет как подержанные, так и новые автомобили.
Тем не менее, спрос на автомобили по-прежнему демонстрирует устойчивый рост, с увеличением продаж на 85-90 процентов по сравнению с прошлым годом.
Skoda начала серийное производство модели Rapid
Эксперт раскрыл, как правильно выбрать Skoda Rapid с пробегом
Вчера, 11:51
 
РОССИЯАвтоцены
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала