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Успеть купить. Россиянам пообещали рост цен на подержанные автомобили

Успеть купить. Россиянам пообещали рост цен на подержанные автомобили - 17.05.2024, ПРАЙМ

Успеть купить. Россиянам пообещали рост цен на подержанные автомобили

Стоимость автомобилей на вторичном российском рынке вырастет на 10-30 процентов, в будущем тенденция сохранится. Таким мнением с порталом НСН поделился... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T16:11+0300

2024-05-17T16:11+0300

2024-05-17T16:15+0300

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цены

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Стоимость автомобилей на вторичном российском рынке вырастет на 10-30 процентов, в будущем тенденция сохранится. Таким мнением с порталом НСН поделился вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин."К сожалению, из-за регулярных изменений правил игры автомобили становятся дороже. Россияне просто пытаются успеть купить до очередного подорожания", — заметил эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Шапарина, рост цен был обусловлен не только повышением утильсбора, но и общей нестабильностью на рынке авто из-за валютного курса.Рейтинг популярных марок автомобилей вторичного рынка включает Lada, Hyundai Solaris и Kia Rio. Шапарин предупреждает, что цены будут продолжать расти из-за планового увеличения утилизационного сбора, и это затронет как подержанные, так и новые автомобили.Тем не менее, спрос на автомобили по-прежнему демонстрирует устойчивый рост, с увеличением продаж на 85-90 процентов по сравнению с прошлым годом.

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россия, авто, цены