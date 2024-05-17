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Назван самый популярный у россиян автомобиль с пробегом

Назван самый популярный у россиян автомобиль с пробегом - 17.05.2024, ПРАЙМ

Назван самый популярный у россиян автомобиль с пробегом

В апреле текущего года россияне купили более 509 тысяч автомобилей с пробегом, что на 1,5% превысило показатели марта и на 2,8% данные того же периода 2023... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T10:29+0300

2024-05-17T10:29+0300

2024-05-17T10:42+0300

россия

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. В апреле текущего года россияне купили более 509 тысяч автомобилей с пробегом, что на 1,5% превысило показатели марта и на 2,8% данные того же периода 2023 года. Об этом рассказали аналитики агентства "Автостат".Так, согласно данным аналитиков, самой популярной подержанной машиной среди граждан стал седан Lada-2107. Следующую строчку топа занял хетчбэк Lada-2114 "Самара-2".Кроме того, третье и четвертое место на этот раз заняли Kia Rio и Hyundai Solaris. Ford Focus оказался на пятом месте по популярности среди россиян. Ранее сообщалось, что уже в III квартале 2025 года стартует серийное производство российских электромобилей "Атом" на заводе "Москвич".

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россия, авторынок рф, авто