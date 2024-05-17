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Назван самый популярный у россиян автомобиль с пробегом - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Назван самый популярный у россиян автомобиль с пробегом
Назван самый популярный у россиян автомобиль с пробегом - 17.05.2024, ПРАЙМ
Назван самый популярный у россиян автомобиль с пробегом
В апреле текущего года россияне купили более 509 тысяч автомобилей с пробегом, что на 1,5% превысило показатели марта и на 2,8% данные того же периода 2023... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T10:29+0300
2024-05-17T10:42+0300
россия
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авто
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. В апреле текущего года россияне купили более 509 тысяч автомобилей с пробегом, что на 1,5% превысило показатели марта и на 2,8% данные того же периода 2023 года. Об этом рассказали аналитики агентства "Автостат".Так, согласно данным аналитиков, самой популярной подержанной машиной среди граждан стал седан Lada-2107. Следующую строчку топа занял хетчбэк Lada-2114 "Самара-2".Кроме того, третье и четвертое место на этот раз заняли Kia Rio и Hyundai Solaris. Ford Focus оказался на пятом месте по популярности среди россиян. Ранее сообщалось, что уже в III квартале 2025 года стартует серийное производство российских электромобилей "Атом" на заводе "Москвич".
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россия, авторынок рф, авто
РОССИЯ, авторынок РФ, Авто
10:29 17.05.2024 (обновлено: 10:42 17.05.2024)
 
Назван самый популярный у россиян автомобиль с пробегом

"Автостат": в России самым популярным авто с пробегом в апреле стал Lada 2107

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковский международный автомобильный салон-2016. День второй
Московский международный автомобильный салон-2016. День второй - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. В апреле текущего года россияне купили более 509 тысяч автомобилей с пробегом, что на 1,5% превысило показатели марта и на 2,8% данные того же периода 2023 года. Об этом рассказали аналитики агентства "Автостат".
Так, согласно данным аналитиков, самой популярной подержанной машиной среди граждан стал седан Lada-2107. Следующую строчку топа занял хетчбэк Lada-2114 "Самара-2".
Кроме того, третье и четвертое место на этот раз заняли Kia Rio и Hyundai Solaris. Ford Focus оказался на пятом месте по популярности среди россиян.
Ранее сообщалось, что уже в III квартале 2025 года стартует серийное производство российских электромобилей "Атом" на заводе "Москвич".
Электромобиль
Названы сроки запуска серийного производства российских электромобилей
05:43
 
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