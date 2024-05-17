https://1prime.ru/20240517/avtomobil-848265230.html
Назван самый популярный у россиян автомобиль с пробегом
Назван самый популярный у россиян автомобиль с пробегом - 17.05.2024, ПРАЙМ
Назван самый популярный у россиян автомобиль с пробегом
В апреле текущего года россияне купили более 509 тысяч автомобилей с пробегом, что на 1,5% превысило показатели марта и на 2,8% данные того же периода 2023... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T10:29+0300
2024-05-17T10:29+0300
2024-05-17T10:42+0300
россия
авторынок рф
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83975/13/839751358_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_9b9ba2ec8e8404fcf66593a01619bc22.jpg
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. В апреле текущего года россияне купили более 509 тысяч автомобилей с пробегом, что на 1,5% превысило показатели марта и на 2,8% данные того же периода 2023 года. Об этом рассказали аналитики агентства "Автостат".Так, согласно данным аналитиков, самой популярной подержанной машиной среди граждан стал седан Lada-2107. Следующую строчку топа занял хетчбэк Lada-2114 "Самара-2".Кроме того, третье и четвертое место на этот раз заняли Kia Rio и Hyundai Solaris. Ford Focus оказался на пятом месте по популярности среди россиян. Ранее сообщалось, что уже в III квартале 2025 года стартует серийное производство российских электромобилей "Атом" на заводе "Москвич".
https://1prime.ru/20240517/atom-848257567.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83975/13/839751358_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_378b674d6de62333b36882f508f94cde.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авторынок рф, авто
РОССИЯ, авторынок РФ, Авто
Назван самый популярный у россиян автомобиль с пробегом
"Автостат": в России самым популярным авто с пробегом в апреле стал Lada 2107
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ.
В апреле текущего года россияне купили более 509 тысяч автомобилей с пробегом, что на 1,5% превысило показатели марта и на 2,8% данные того же периода 2023 года. Об этом рассказали
аналитики агентства "Автостат".
Так, согласно данным аналитиков, самой популярной подержанной машиной среди граждан стал седан Lada-2107. Следующую строчку топа занял хетчбэк Lada-2114 "Самара-2".
Кроме того, третье и четвертое место на этот раз заняли Kia Rio и Hyundai Solaris. Ford Focus оказался на пятом месте по популярности среди россиян.
Ранее сообщалось, что уже в III квартале 2025 года стартует серийное производство российских электромобилей "Атом" на заводе "Москвич".
Названы сроки запуска серийного производства российских электромобилей