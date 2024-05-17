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Южнокорейский бренд одежды Hazzys откроет первый офлайн-магазин в Москве
Южнокорейский бренд одежды Hazzys откроет первый офлайн-магазин в Москве - 17.05.2024, ПРАЙМ
Южнокорейский бренд одежды Hazzys откроет первый офлайн-магазин в Москве
Южнокорейский бренд одежды Hazzys в августе-сентябре откроет свой первый офлайн-магазин в Москве в торговом центре "Авиапарк", сообщила на Mallpic Sochi... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T16:47+0300
2024-05-17T16:47+0300
2024-05-17T16:47+0300
одежда
южная корея
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Южнокорейский бренд одежды Hazzys в августе-сентябре откроет свой первый офлайн-магазин в Москве в торговом центре "Авиапарк", сообщила на Mallpic Sochi директор по аренде ТЦ Дина Постоленко."У нас подписан контракт с корейской Hazzys, открытие состоится в августе-сентябре", - сказала она.Постоленко уточнила, что площадь магазина составит около 300 квадратных метров.Hazzys - бренд одежды для мужчин и женщин, основан в 2002 году, входит в южнокорейскую компанию LF Corp.
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Южнокорейский бренд одежды Hazzys откроет первый офлайн-магазин в Москве
Южнокорейский бренд одежды Hazzys откроет первый офлайн-магазин в ТЦ "Авиапарк" в Москве
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Южнокорейский бренд одежды Hazzys в августе-сентябре откроет свой первый офлайн-магазин в Москве в торговом центре "Авиапарк", сообщила на Mallpic Sochi директор по аренде ТЦ Дина Постоленко.
"У нас подписан контракт с корейской Hazzys, открытие состоится в августе-сентябре", - сказала она.
Постоленко уточнила, что площадь магазина составит около 300 квадратных метров.
Hazzys - бренд одежды для мужчин и женщин, основан в 2002 году, входит в южнокорейскую компанию LF Corp.
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