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Волна дезертиров. В ВСУ пожаловались на новую проблему - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Волна дезертиров. В ВСУ пожаловались на новую проблему
Волна дезертиров. В ВСУ пожаловались на новую проблему - 17.05.2024, ПРАЙМ
Волна дезертиров. В ВСУ пожаловались на новую проблему
Волна дезертирства молодых призывников началась на Украине, сообщила радиостанция Europe1 со ссылкой на офицера ВСУ. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T10:48+0300
2024-05-17T10:48+0300
спецоперация на украине
мобилизация на украине
всу
дезертирство
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Волна дезертирства молодых призывников началась на Украине, сообщила радиостанция Europe1 со ссылкой на офицера ВСУ."Мы сталкиваемся с волной дезертирств среди молодых призывников", - сказал он.Радиостанция также приводит комментарий неназванного французского военного. Он был в зоне СВО с "наблюдательной миссией", недавно вернулся в страну. По словам собеседника радиостанции, украинские власти с представителями Запада чаще всего обсуждают проблему нехватки кадров.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.
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мобилизация на украине, всу, дезертирство
Спецоперация на Украине, мобилизация на Украине, ВСУ, дезертирство
10:48 17.05.2024
 
Волна дезертиров. В ВСУ пожаловались на новую проблему

Europe1: ВСУ пожаловались на волну дезертирств среди молодых призывников

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Волна дезертирства молодых призывников началась на Украине, сообщила радиостанция Europe1 со ссылкой на офицера ВСУ.
"Мы сталкиваемся с волной дезертирств среди молодых призывников", - сказал он.
Радиостанция также приводит комментарий неназванного французского военного. Он был в зоне СВО с "наблюдательной миссией", недавно вернулся в страну. По словам собеседника радиостанции, украинские власти с представителями Запада чаще всего обсуждают проблему нехватки кадров.
11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.
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Спецоперация на Украинемобилизация на УкраинеВСУдезертирство
 
 
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