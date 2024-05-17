https://1prime.ru/20240517/dezertir-848265681.html

Волна дезертиров. В ВСУ пожаловались на новую проблему

Волна дезертиров. В ВСУ пожаловались на новую проблему - 17.05.2024, ПРАЙМ

Волна дезертиров. В ВСУ пожаловались на новую проблему

Волна дезертирства молодых призывников началась на Украине, сообщила радиостанция Europe1 со ссылкой на офицера ВСУ. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T10:48+0300

2024-05-17T10:48+0300

2024-05-17T10:48+0300

спецоперация на украине

мобилизация на украине

всу

дезертирство

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Волна дезертирства молодых призывников началась на Украине, сообщила радиостанция Europe1 со ссылкой на офицера ВСУ."Мы сталкиваемся с волной дезертирств среди молодых призывников", - сказал он.Радиостанция также приводит комментарий неназванного французского военного. Он был в зоне СВО с "наблюдательной миссией", недавно вернулся в страну. По словам собеседника радиостанции, украинские власти с представителями Запада чаще всего обсуждают проблему нехватки кадров.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.

https://1prime.ru/20240516/ukraina-848249745.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мобилизация на украине, всу, дезертирство