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Семьи погибших бойцов СВО, в которых есть дети, смогут получать две пенсии - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Семьи погибших бойцов СВО, в которых есть дети, смогут получать две пенсии
Семьи погибших бойцов СВО, в которых есть дети, смогут получать две пенсии - 17.05.2024, ПРАЙМ
Семьи погибших бойцов СВО, в которых есть дети, смогут получать две пенсии
Семьи погибших бойцов СВО, в которых есть дети, смогут получать одновременно две пенсии до достижения ребенком 23 лет. Об этом заявил руководитель рабочей... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T16:00+0300
2024-05-17T16:11+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Семьи погибших бойцов СВО, в которых есть дети, смогут получать одновременно две пенсии до достижения ребенком 23 лет. Об этом заявил руководитель рабочей группы по СВО, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак."Семьи погибших участников СВО, в которых есть дети, смогут получать одновременно две пенсии до достижения ребенком 23 лет. Рабочая группа по СВО внесла соответствующие поправки в Госдуму", — сообщил парламентарий.Кроме того, внесена поправка, позволяющая получать пенсию по потере кормильца на ребенка до 23 лет вдовам военнослужащих, погибших во время специальной военной операции, независимо от возраста, занятости и доходов. Ранее такая возможность была доступна только семьям с детьми до восьми лет.Отмечается, что эти изменения направлены на поддержку семей, понесших потери в результате участия супругов в СВО.
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россия, госдума, новости, совфед, пенсии
РОССИЯ, Госдума, Новости, Спецоперация на Украине, Совфед, Пенсии
16:00 17.05.2024 (обновлено: 16:11 17.05.2024)
 
Семьи погибших бойцов СВО, в которых есть дети, смогут получать две пенсии

Турчак: семьи погибших бойцов СВО, где есть дети, смогут получать две пенсии

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Семьи погибших бойцов СВО, в которых есть дети, смогут получать одновременно две пенсии до достижения ребенком 23 лет. Об этом заявил руководитель рабочей группы по СВО, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
"Семьи погибших участников СВО, в которых есть дети, смогут получать одновременно две пенсии до достижения ребенком 23 лет. Рабочая группа по СВО внесла соответствующие поправки в Госдуму", — сообщил парламентарий.
Кроме того, внесена поправка, позволяющая получать пенсию по потере кормильца на ребенка до 23 лет вдовам военнослужащих, погибших во время специальной военной операции, независимо от возраста, занятости и доходов. Ранее такая возможность была доступна только семьям с детьми до восьми лет.
Отмечается, что эти изменения направлены на поддержку семей, понесших потери в результате участия супругов в СВО.
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