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Семьи погибших бойцов СВО, в которых есть дети, смогут получать две пенсии

Семьи погибших бойцов СВО, в которых есть дети, смогут получать две пенсии - 17.05.2024, ПРАЙМ

Семьи погибших бойцов СВО, в которых есть дети, смогут получать две пенсии

Семьи погибших бойцов СВО, в которых есть дети, смогут получать одновременно две пенсии до достижения ребенком 23 лет. Об этом заявил руководитель рабочей... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T16:00+0300

2024-05-17T16:00+0300

2024-05-17T16:11+0300

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Семьи погибших бойцов СВО, в которых есть дети, смогут получать одновременно две пенсии до достижения ребенком 23 лет. Об этом заявил руководитель рабочей группы по СВО, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак."Семьи погибших участников СВО, в которых есть дети, смогут получать одновременно две пенсии до достижения ребенком 23 лет. Рабочая группа по СВО внесла соответствующие поправки в Госдуму", — сообщил парламентарий.Кроме того, внесена поправка, позволяющая получать пенсию по потере кормильца на ребенка до 23 лет вдовам военнослужащих, погибших во время специальной военной операции, независимо от возраста, занятости и доходов. Ранее такая возможность была доступна только семьям с детьми до восьми лет.Отмечается, что эти изменения направлены на поддержку семей, понесших потери в результате участия супругов в СВО.

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россия, госдума, новости, совфед, пенсии