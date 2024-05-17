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Группа "Элемент" проведет IPO на "СПБ Бирже"
Группа "Элемент" проведет IPO на "СПБ Бирже" - 17.05.2024, ПРАЙМ
Группа "Элемент" проведет IPO на "СПБ Бирже"
Российский производитель электроники группа "Элемент" проведет первичное публичное размещение (IPO) на "СПБ Бирже", начало торгов ожидается во второй половине... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T10:03+0300
2024-05-17T10:03+0300
2024-05-17T10:03+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Российский производитель электроники группа "Элемент" проведет первичное публичное размещение (IPO) на "СПБ Бирже", начало торгов ожидается во второй половине мая - начале июня, а доля акций в свободном обращении составит не менее 10%, говорится в сообщении компании."ПАО "Элемент", один из крупнейших разработчиков и производителей электроники, лидер в области микроэлектроники в России…, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение… обыкновенных акций… с листингом на ПАО "СПБ Биржа". Листинг и начало торгов акциями ожидаются во второй половине мая - начале июня 2024 года", - говорится в сообщении."Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит не менее 10%", - уточнили в компании.Группа ожидает включение акций в котировальный список первого уровня. Инвесторам будут предложены исключительно акции дополнительного выпуска. Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам - физическим лицам, а также институциональным инвесторам. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее."Элемент" станет первой компанией среди разработчиков и производителей радио- и микроэлектроники в России, которая вышла на биржу. Компания планирует направить средства, привлеченные в рамках IPO, на финансирование программы развития, которая предполагает расширение действующих и создание новых производств, поддержку запуска новых продуктов в перспективных высокомаржинальных сегментах и экспансию на международные рынки."В ближайшие годы Группе "Элемент" предстоит реализовать ряд масштабных проектов, которые включают расширение существующих и запуск новых производственных мощностей, а также разработку и вывод в серийное производство высокотехнологичной продукции. ...IPO даст Группе возможность привлечь дополнительные средства для реализации нашей инвестиционной программы, что будет способствовать дальнейшему опережающему развитию микроэлектронной отрасли в России", - прокомментировал президент "Элемента" Илья Иванцов.Группа "Элемент" была создана в 2019 году, объединяет предприятия микроэлектроники, в их числе - АО "Завод полупроводниковых приборов", АО "НИИ молекулярной электроники", АО "НИИ электронной техники" и другие. "Элемент" был создан на базе активов АФК "Система" и "Ростеха", основная цель партнерства заключалась в создании единого центра в области микроэлектронной компонентной базы.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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спб биржа, гк "элемент", торги
СПБ биржа, ГК "Элемент", Торги
Группа "Элемент" проведет IPO на "СПБ Бирже"
Группа "Элемент" проведет IPO на "СПБ Бирже", старт торгов ожидается в мае - начале июня
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Российский производитель электроники группа "Элемент" проведет первичное публичное размещение (IPO) на "СПБ Бирже", начало торгов ожидается во второй половине мая - начале июня, а доля акций в свободном обращении составит не менее 10%, говорится в сообщении компании.
"ПАО "Элемент", один из крупнейших разработчиков и производителей электроники, лидер в области микроэлектроники в России…, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение… обыкновенных акций… с листингом на ПАО "СПБ Биржа". Листинг и начало торгов акциями ожидаются во второй половине мая - начале июня 2024 года", - говорится в сообщении.
"Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит не менее 10%", - уточнили в компании.
Группа ожидает включение акций в котировальный список первого уровня. Инвесторам будут предложены исключительно акции дополнительного выпуска. Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам - физическим лицам, а также институциональным инвесторам. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее.
"Элемент" станет первой компанией среди разработчиков и производителей радио- и микроэлектроники в России, которая вышла на биржу. Компания планирует направить средства, привлеченные в рамках IPO, на финансирование программы развития, которая предполагает расширение действующих и создание новых производств, поддержку запуска новых продуктов в перспективных высокомаржинальных сегментах и экспансию на международные рынки.
"В ближайшие годы Группе "Элемент" предстоит реализовать ряд масштабных проектов, которые включают расширение существующих и запуск новых производственных мощностей, а также разработку и вывод в серийное производство высокотехнологичной продукции. ...IPO даст Группе возможность привлечь дополнительные средства для реализации нашей инвестиционной программы, что будет способствовать дальнейшему опережающему развитию микроэлектронной отрасли в России", - прокомментировал президент "Элемента" Илья Иванцов.
Группа "Элемент" была создана в 2019 году, объединяет предприятия микроэлектроники, в их числе - АО "Завод полупроводниковых приборов", АО "НИИ молекулярной электроники", АО "НИИ электронной техники" и другие. "Элемент" был создан на базе активов АФК "Система" и "Ростеха", основная цель партнерства заключалась в создании единого центра в области микроэлектронной компонентной базы.