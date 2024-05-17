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Французский генерал назвал продвижение ВС России под Харьковом сюрпризом

Французский генерал назвал продвижение ВС России под Харьковом сюрпризом - 17.05.2024, ПРАЙМ

Французский генерал назвал продвижение ВС России под Харьковом сюрпризом

Даже разведка США не предупреждала об активном наступлении Вооруженных сил России на Харьковском направлении, так что оно стало полной неожиданностью, рассказал | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T14:35+0300

2024-05-17T14:35+0300

2024-05-17T14:35+0300

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Даже разведка США не предупреждала об активном наступлении Вооруженных сил России на Харьковском направлении, так что оно стало полной неожиданностью, рассказал французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон."Это (продвижение российских сил под Харьковом) сюрприз для украинской армии, но также для всех... Не было даже предупреждения от американской разведки", - отметил Клермон в интервью журналу Valeurs Actuelles. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТем не менее, генерал добавил, что сказать, были ли американцы в курсе наступления российских военных, трудно. По его словам, точно понятно, что на текущий момент ситуация складывается в пользу России.В последнее время западные СМИ сообщают об активном продвижении российской армии на Харьковском направлении. По мнению аналитиков, если российским войскам удастся установить контроль над Харьковом, последствия для Киева и его союзников будут серьезными.Эксперты ссылаются на мнение высокопоставленных офицеров ВСУ, которые не исключают прорыва украинской обороны в случае нового наступления России.

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