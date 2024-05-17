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Французский генерал назвал продвижение ВС России под Харьковом сюрпризом - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Французский генерал назвал продвижение ВС России под Харьковом сюрпризом
Французский генерал назвал продвижение ВС России под Харьковом сюрпризом - 17.05.2024, ПРАЙМ
Французский генерал назвал продвижение ВС России под Харьковом сюрпризом
Даже разведка США не предупреждала об активном наступлении Вооруженных сил России на Харьковском направлении, так что оно стало полной неожиданностью, рассказал | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T14:35+0300
2024-05-17T14:35+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Даже разведка США не предупреждала об активном наступлении Вооруженных сил России на Харьковском направлении, так что оно стало полной неожиданностью, рассказал французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон."Это (продвижение российских сил под Харьковом) сюрприз для украинской армии, но также для всех... Не было даже предупреждения от американской разведки", - отметил Клермон в интервью журналу Valeurs Actuelles. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТем не менее, генерал добавил, что сказать, были ли американцы в курсе наступления российских военных, трудно. По его словам, точно понятно, что на текущий момент ситуация складывается в пользу России.В последнее время западные СМИ сообщают об активном продвижении российской армии на Харьковском направлении. По мнению аналитиков, если российским войскам удастся установить контроль над Харьковом, последствия для Киева и его союзников будут серьезными.Эксперты ссылаются на мнение высокопоставленных офицеров ВСУ, которые не исключают прорыва украинской обороны в случае нового наступления России.
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россия, украина, харьков, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ХАРЬКОВ, СВО
14:35 17.05.2024
 
Французский генерал назвал продвижение ВС России под Харьковом сюрпризом

Французский генерал: продвижения российской армии под Харьковом никто не ожидал

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Даже разведка США не предупреждала об активном наступлении Вооруженных сил России на Харьковском направлении, так что оно стало полной неожиданностью, рассказал французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон.
"Это (продвижение российских сил под Харьковом) сюрприз для украинской армии, но также для всех... Не было даже предупреждения от американской разведки", - отметил Клермон в интервью журналу Valeurs Actuelles.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Тем не менее, генерал добавил, что сказать, были ли американцы в курсе наступления российских военных, трудно. По его словам, точно понятно, что на текущий момент ситуация складывается в пользу России.
В последнее время западные СМИ сообщают об активном продвижении российской армии на Харьковском направлении. По мнению аналитиков, если российским войскам удастся установить контроль над Харьковом, последствия для Киева и его союзников будут серьезными.
Эксперты ссылаются на мнение высокопоставленных офицеров ВСУ, которые не исключают прорыва украинской обороны в случае нового наступления России.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАХАРЬКОВСВО
 
 
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