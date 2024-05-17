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ВСУ неожиданно "ослепли" перед наступлением России под Харьковом
ВСУ неожиданно "ослепли" перед наступлением России под Харьковом - 17.05.2024, ПРАЙМ
ВСУ неожиданно "ослепли" перед наступлением России под Харьковом
ВСУ совершенно "ослепли" после того, как устройства спутниковой системы Starlink вышли из строя во время наступления ВС России в Харьковской области, пишет... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T14:50+0300
2024-05-17T14:50+0300
2024-05-17T14:50+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. ВСУ совершенно "ослепли" после того, как устройства спутниковой системы Starlink вышли из строя во время наступления ВС России в Харьковской области, пишет издание Washington Post.Это стало крупной проблемой, так как украинские войска уже находясь в состоянии уязвимости, оказались ограничены только рацией и неработающим телефоном, отметили в издании.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"В какой-то момент мы оказались абсолютно слепыми", — рассказал изданию командир подразделения дронов из состава 125-й бригады.Российская армия воспользовалась этим выгодным моментом, заняв второй раз территорию вдоль границы. Но причины российских успехов не только в уязвимости Украины и ее слабостях – военные признают, что противник стал умнее и активно использует технологические достижения, включая радиоэлектронную борьбу, заметил автор публикации.Российские военные из группировки войск "Север" активно сражаются в Харьковской области, где уже освободили несколько сел, следует из данных Министерства обороны страны. Виталий Ганчев, глава Харьковской области, сообщил, что российские войска уже контролируют западную и северную части города Волчанск.Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины признал, что украинские войска в этом районе вынуждены были отступить на более выгодные позиции.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
ВСУ неожиданно "ослепли" перед наступлением России под Харьковом
WP: в начале российского наступления под Харьковом у ВСУ вышла из строя Starlink
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ.
ВСУ совершенно "ослепли" после того, как устройства спутниковой системы Starlink вышли из строя во время наступления ВС России в Харьковской области, пишет
издание Washington Post.
Это стало крупной проблемой, так как украинские войска уже находясь в состоянии уязвимости, оказались ограничены только рацией и неработающим телефоном, отметили в издании.
"В какой-то момент мы оказались абсолютно слепыми", — рассказал изданию командир подразделения дронов из состава 125-й бригады.
Российская армия воспользовалась этим выгодным моментом, заняв второй раз территорию вдоль границы. Но причины российских успехов не только в уязвимости Украины и ее слабостях – военные признают, что противник стал умнее и активно использует технологические достижения, включая радиоэлектронную борьбу, заметил автор публикации.
Российские военные из группировки войск "Север" активно сражаются в Харьковской области, где уже освободили несколько сел, следует из данных Министерства обороны страны. Виталий Ганчев, глава Харьковской области, сообщил, что российские войска уже контролируют западную и северную части города Волчанск.
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины признал, что украинские войска в этом районе вынуждены были отступить на более выгодные позиции.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Волна дезертиров. В ВСУ пожаловались на новую проблему