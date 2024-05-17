https://1prime.ru/20240517/kharkov-848286796.html

Киев предупреждали. В Британии поражены бездействием ВСУ под Харьковом

Киев предупреждали. В Британии поражены бездействием ВСУ под Харьковом - 17.05.2024, ПРАЙМ

Киев предупреждали. В Британии поражены бездействием ВСУ под Харьковом

Спецслужбы Великобритании предупреждали Киев о вероятном наступлении России под Харьковом, пишет The Guardian. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T16:47+0300

2024-05-17T16:47+0300

2024-05-17T16:47+0300

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Спецслужбы Великобритании предупреждали Киев о вероятном наступлении России под Харьковом, пишет The Guardian.Российское наступление на севере и северо-западе от Харькова вызвало серьезные вопросы о способности Украины обороняться. Несмотря на предупреждения западных разведок и информацию о российской угрозе, украинские оборонительные рубежи оказались слабыми или отсутствовали вовсе, говорится в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Как утверждает один из источников, соответствующее предупреждение руководству Украины передала и военная разведка Великобритании", — отмечается в публикации.Ко всему прочему, украинские военные подразделения на позициях не были готовы к бою, а оборона не была должным образом организована.Наступление российской армии на Харьков является своего рода отвлекающим маневром для ослабления оборонной способности Украины на Донбассе, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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