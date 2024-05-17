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Киев предупреждали. В Британии поражены бездействием ВСУ под Харьковом - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240517/kharkov-848286796.html
Киев предупреждали. В Британии поражены бездействием ВСУ под Харьковом
Киев предупреждали. В Британии поражены бездействием ВСУ под Харьковом - 17.05.2024, ПРАЙМ
Киев предупреждали. В Британии поражены бездействием ВСУ под Харьковом
Спецслужбы Великобритании предупреждали Киев о вероятном наступлении России под Харьковом, пишет The Guardian. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T16:47+0300
2024-05-17T16:47+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Спецслужбы Великобритании предупреждали Киев о вероятном наступлении России под Харьковом, пишет The Guardian.Российское наступление на севере и северо-западе от Харькова вызвало серьезные вопросы о способности Украины обороняться. Несмотря на предупреждения западных разведок и информацию о российской угрозе, украинские оборонительные рубежи оказались слабыми или отсутствовали вовсе, говорится в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Как утверждает один из источников, соответствующее предупреждение руководству Украины передала и военная разведка Великобритании", — отмечается в публикации.Ко всему прочему, украинские военные подразделения на позициях не были готовы к бою, а оборона не была должным образом организована.Наступление российской армии на Харьков является своего рода отвлекающим маневром для ослабления оборонной способности Украины на Донбассе, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, украина, новости, великобритания
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
16:47 17.05.2024
 
Киев предупреждали. В Британии поражены бездействием ВСУ под Харьковом

The Guardian: Лондон предупреждал Киев о российском наступлении под Харьковом

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Спецслужбы Великобритании предупреждали Киев о вероятном наступлении России под Харьковом, пишет The Guardian.
Российское наступление на севере и северо-западе от Харькова вызвало серьезные вопросы о способности Украины обороняться. Несмотря на предупреждения западных разведок и информацию о российской угрозе, украинские оборонительные рубежи оказались слабыми или отсутствовали вовсе, говорится в статье.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Как утверждает один из источников, соответствующее предупреждение руководству Украины передала и военная разведка Великобритании", — отмечается в публикации.
Ко всему прочему, украинские военные подразделения на позициях не были готовы к бою, а оборона не была должным образом организована.
Наступление российской армии на Харьков является своего рода отвлекающим маневром для ослабления оборонной способности Украины на Донбассе, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Военные действия - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
Открыто еще одно направление: украинцы скоро сами уступят Харьков
14:56
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАНовостиВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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