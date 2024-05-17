https://1prime.ru/20240517/kharkov-848286796.html
Киев предупреждали. В Британии поражены бездействием ВСУ под Харьковом
Киев предупреждали. В Британии поражены бездействием ВСУ под Харьковом - 17.05.2024, ПРАЙМ
Киев предупреждали. В Британии поражены бездействием ВСУ под Харьковом
Спецслужбы Великобритании предупреждали Киев о вероятном наступлении России под Харьковом, пишет The Guardian. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T16:47+0300
2024-05-17T16:47+0300
2024-05-17T16:47+0300
спецоперация на украине
россия
украина
новости
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Спецслужбы Великобритании предупреждали Киев о вероятном наступлении России под Харьковом, пишет The Guardian.Российское наступление на севере и северо-западе от Харькова вызвало серьезные вопросы о способности Украины обороняться. Несмотря на предупреждения западных разведок и информацию о российской угрозе, украинские оборонительные рубежи оказались слабыми или отсутствовали вовсе, говорится в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Как утверждает один из источников, соответствующее предупреждение руководству Украины передала и военная разведка Великобритании", — отмечается в публикации.Ко всему прочему, украинские военные подразделения на позициях не были готовы к бою, а оборона не была должным образом организована.Наступление российской армии на Харьков является своего рода отвлекающим маневром для ослабления оборонной способности Украины на Донбассе, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240517/ukraina-848281675.html
украина
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, новости, великобритания
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Киев предупреждали. В Британии поражены бездействием ВСУ под Харьковом
The Guardian: Лондон предупреждал Киев о российском наступлении под Харьковом
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ.
Спецслужбы Великобритании предупреждали Киев о вероятном наступлении России под Харьковом, пишет
The Guardian.
Российское наступление на севере и северо-западе от Харькова вызвало серьезные вопросы о способности Украины обороняться. Несмотря на предупреждения западных разведок и информацию о российской угрозе, украинские оборонительные рубежи оказались слабыми или отсутствовали вовсе, говорится в статье.
"Как утверждает один из источников, соответствующее предупреждение руководству Украины передала и военная разведка Великобритании", — отмечается в публикации.
Ко всему прочему, украинские военные подразделения на позициях не были готовы к бою, а оборона не была должным образом организована.
Наступление российской армии на Харьков является своего рода отвлекающим маневром для ослабления оборонной способности Украины на Донбассе, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Открыто еще одно направление: украинцы скоро сами уступят Харьков