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"Стратегия времен Вьетнама". Эксперт раскритиковал маневры летчиков ВСУ - 17.05.2024, ПРАЙМ
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"Стратегия времен Вьетнама". Эксперт раскритиковал маневры летчиков ВСУ
"Стратегия времен Вьетнама". Эксперт раскритиковал маневры летчиков ВСУ - 17.05.2024, ПРАЙМ
"Стратегия времен Вьетнама". Эксперт раскритиковал маневры летчиков ВСУ
Летчики Вооруженных сил Украины применяют устаревшую американскую стратегию времен Вьетнама, которая бесполезна против российских ВКС, передает infoBRICS. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T09:47+0300
2024-05-17T09:49+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Летчики Вооруженных сил Украины применяют устаревшую американскую стратегию времен Вьетнама, которая бесполезна против российских ВКС, передает infoBRICS."Судя по всему, США поощряют своих украинских союзников использовать устаревшие и бесполезные методы ведения войны против русских", — отметил автор публикации Лукас Леройс.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвтор отметил, что летчики ВСУ применяют стратегию, которая ранее использовалась американскими пилотами для уклонения от вражеских систем ПРО "земля-воздух" во Вьетнаме.Согласно этой тактике, украинские летчики отслеживают радары и затем атакуют место их расположения ракетами или бомбами. Украинцы повторяют эту тактику сейчас, позволяя российским системам обнаруживать их самолеты, чтобы затем поразить их ракетами AGM-88 HARM американского производства.Тем не менее, данные о том, была ли тактика Вьетнама эффективной для Украины, пока что отсутствуют. Эксперты полагают, что Украине не удалось нейтрализовать российские радарные системы с учетом отсутствия воздушной мощи. Москва быстро адаптируется к изменениям на поле боя, поэтому российские войска готовы к таким маневрам и могут реагировать адекватно, заметил Леройс.Он также заключил, что у ВВС Украины возникают сложности с использованием западных ракет на советских истребителях МИГ-29 и Су-27. Эта проблема ограничивает боевые возможности Украины и способствует военным неудачам.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, украина, новости, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости, ВСУ
09:47 17.05.2024 (обновлено: 09:49 17.05.2024)
 
"Стратегия времен Вьетнама". Эксперт раскритиковал маневры летчиков ВСУ

infoBRICS: летчики ВСУ используют в боях устаревшую стратегию времен Вьетнама

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Летчики Вооруженных сил Украины применяют устаревшую американскую стратегию времен Вьетнама, которая бесполезна против российских ВКС, передает infoBRICS.
"Судя по всему, США поощряют своих украинских союзников использовать устаревшие и бесполезные методы ведения войны против русских", — отметил автор публикации Лукас Леройс.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Автор отметил, что летчики ВСУ применяют стратегию, которая ранее использовалась американскими пилотами для уклонения от вражеских систем ПРО "земля-воздух" во Вьетнаме.
Согласно этой тактике, украинские летчики отслеживают радары и затем атакуют место их расположения ракетами или бомбами. Украинцы повторяют эту тактику сейчас, позволяя российским системам обнаруживать их самолеты, чтобы затем поразить их ракетами AGM-88 HARM американского производства.
Тем не менее, данные о том, была ли тактика Вьетнама эффективной для Украины, пока что отсутствуют. Эксперты полагают, что Украине не удалось нейтрализовать российские радарные системы с учетом отсутствия воздушной мощи. Москва быстро адаптируется к изменениям на поле боя, поэтому российские войска готовы к таким маневрам и могут реагировать адекватно, заметил Леройс.
Он также заключил, что у ВВС Украины возникают сложности с использованием западных ракет на советских истребителях МИГ-29 и Су-27. Эта проблема ограничивает боевые возможности Украины и способствует военным неудачам.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
СМИ: солдат ВСУ рассказал о ситуации на передовой
Вчера, 17:28
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАНовостиВСУ
 
 
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