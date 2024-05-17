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Названы четыре ошибки, которые убьют автомобиль на "механике"

Названы четыре ошибки, которые убьют автомобиль на "механике" - 17.05.2024, ПРАЙМ

Названы четыре ошибки, которые убьют автомобиль на "механике"

Даже опытные водители допускают ошибки при управлении автомобилем с механической коробкой передач, и силовой агрегат изнашивается быстрее. Эксперты издания... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T12:41+0300

2024-05-17T12:41+0300

2024-05-17T12:41+0300

авто

мкпп

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Даже опытные водители допускают ошибки при управлении автомобилем с механической коробкой передач, и силовой агрегат изнашивается быстрее. Эксперты издания Тарантас Ньюс назвали четыре распространенных действия, негативно влияющие на ресурс МКПП. Первая и самая очевидная ошибка - неправильная работа со сцеплением. Неполный выжим во время переключения приводит к деформации зубьев синхронизатора, повышенному износу кулисы рычага, а также проблемам с блокировочными кольцами. Ошибочно также и держать держать ногу на педали сцепления во время движения. Кратковременные случайные нажатия также приводят к перегреву механизма. Нежелательны и резкие старты с места с пробуксовкой. Не следует также включать передачу заднего хода без полной остановки транспортного средства.Ранее автоинструктор рассказал порталу njcar.ru, как неопытные водители выводят из строя автоматическую коробку передач, пренебрегая ручным тормозом на парковке. При остановке машины на уклоне крайне важно затягивать стояночный тормоз. И только после этого следует перевести селектор коробки передач в положение "нейтраль", отпустить основной тормоз и лишь последним действием поставить селектор на "паркинг".

https://1prime.ru/20240507/avtoinstruktor-847981278.html

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авто, мкпп