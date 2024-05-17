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В МИД сделали недвусмысленное предупреждение Западу - 17.05.2024, ПРАЙМ
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В МИД сделали недвусмысленное предупреждение Западу
В МИД сделали недвусмысленное предупреждение Западу - 17.05.2024, ПРАЙМ
В МИД сделали недвусмысленное предупреждение Западу
Западные страны и Украина играют с огнем, Москва не оставит без ответа посягательства на свою территорию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T17:17+0300
2024-05-17T17:18+0300
спецоперация на украине
украина
мария захарова
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Западные страны и Украина играют с огнем, Москва не оставит без ответа посягательства на свою территорию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вновь хотели бы недвусмысленно предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, другие западные столицы, а также подконтрольный им Киев, что они играют с огнем. Россия не оставит без ответа подобные посягательства на свою территорию", — говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.Захарова отметила, что Запад, поставляя Киеву все более дальнобойные вооружения, дают добро на их применение против России, что неминуемо ведет к дальнейшей эскалации конфликта."Бандеровская клика, похоже, уверовала в свою безнаказанность на фоне участившихся в последнее время вояжей в Киев западных эмиссаров", — заключила она.16-17 мая Украина предприняла очередную попытку массированной атаки с помощью БПЛА и безэкипажных катеров на Крым, Краснодарский край и другие российские регионы.Ранее на этой неделе МО России сообщало об уничтожении двух десятков американских оперативно-тактических ракет ATACMS, свыше 130 реактивных снарядов, в том числе американских HIMARS и чешских Vampire, более двадцати французских управляемых авиационных бомб Hammer и четыре британских крылатых ракеты Storm Shadow.
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украина, мария захарова, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Мария Захарова, СВО
17:17 17.05.2024 (обновлено: 17:18 17.05.2024)
 
В МИД сделали недвусмысленное предупреждение Западу

МИД: Москва не оставит без ответа посягательства на свою территорию

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Западные страны и Украина играют с огнем, Москва не оставит без ответа посягательства на свою территорию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вновь хотели бы недвусмысленно предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, другие западные столицы, а также подконтрольный им Киев, что они играют с огнем. Россия не оставит без ответа подобные посягательства на свою территорию", — говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Захарова отметила, что Запад, поставляя Киеву все более дальнобойные вооружения, дают добро на их применение против России, что неминуемо ведет к дальнейшей эскалации конфликта.
"Бандеровская клика, похоже, уверовала в свою безнаказанность на фоне участившихся в последнее время вояжей в Киев западных эмиссаров", — заключила она.
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16-17 мая Украина предприняла очередную попытку массированной атаки с помощью БПЛА и безэкипажных катеров на Крым, Краснодарский край и другие российские регионы.
Ранее на этой неделе МО России сообщало об уничтожении двух десятков американских оперативно-тактических ракет ATACMS, свыше 130 реактивных снарядов, в том числе американских HIMARS и чешских Vampire, более двадцати французских управляемых авиационных бомб Hammer и четыре британских крылатых ракеты Storm Shadow.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАМария ЗахароваСВО
 
 
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