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Сумы на очереди. Русские заставят ВСУ тушить несколько пожаров одновременно - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240517/nastuplenie-848274952.html
Сумы на очереди. Русские заставят ВСУ тушить несколько пожаров одновременно
Сумы на очереди. Русские заставят ВСУ тушить несколько пожаров одновременно - 17.05.2024, ПРАЙМ
Сумы на очереди. Русские заставят ВСУ тушить несколько пожаров одновременно
Продвижение российских войск на севере Харьковской области является началом ожидаемого летнего наступления, пишет чешское издание iDNES.cz. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T12:57+0300
2024-05-17T13:01+0300
спецоперация на украине
всу
украина
харьковская область
вс россии
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Продвижение российских войск на севере Харьковской области является началом ожидаемого летнего наступления, пишет чешское издание iDNES.cz.Как отмечается, российские войска растягивают фронт вширь и вглубь, перегружая украинские силы, и военные эксперты говорят о возможном российском наступлении на Сумы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСейчас войска продвинулись на юг от границы и заняли восемь поселков, тогда как ВСУ потеряли около ста квадратных километров территории, вновь возвращенной ими под контроль после отхода ВС России в сентябре 2022 года.Говоря о проблемах в украинской армии, эксперты указывают на их системные свойства, отмечая слабую согласованность, плохую коммуникацию и подготовку.В нынешних условиях, как указывается в статье, российские удары могут быть направлены на создание "буферной зоны" для защиты жителей Белгородской области от обстрелов и атак диверсантов, которые служат Киеву.Добавляется, что российские войска могут попытаться взять второй крупнейший украинский город Харьков или поддержать наступательные операции под Купянском.Как полагают аналитики, скорее всего, стратегия России не предполагает решающего прорыва фронта. Вместо этого, по их мнению, Москва хочет воспользоваться своим преимуществом в численности личного состава, в количестве артиллерийских снарядов и авиации для постепенного изматывания ВСУ. Как только Украина перенаправит свои резервы и ресурсы на два угрожающих направления, российский натиск на Донбассе усилится, предупреждают они.Как отмечается, цель России не достигнуть коренного перелома, а убедить Украину, что российские войска могут продолжать неумолимое продвижение на всей протяженности фронта километр за километром.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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всу, украина, харьковская область, вс россии
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, Харьковская область, ВС России
12:57 17.05.2024 (обновлено: 13:01 17.05.2024)
 
Сумы на очереди. Русские заставят ВСУ тушить несколько пожаров одновременно

iDNES: операцию под Харьковом можно считать началом летнего наступления России

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на огневой позиции
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Продвижение российских войск на севере Харьковской области является началом ожидаемого летнего наступления, пишет чешское издание iDNES.cz.
Как отмечается, российские войска растягивают фронт вширь и вглубь, перегружая украинские силы, и военные эксперты говорят о возможном российском наступлении на Сумы.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Сейчас войска продвинулись на юг от границы и заняли восемь поселков, тогда как ВСУ потеряли около ста квадратных километров территории, вновь возвращенной ими под контроль после отхода ВС России в сентябре 2022 года.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
Волна дезертиров. В ВСУ пожаловались на новую проблему
10:48
Говоря о проблемах в украинской армии, эксперты указывают на их системные свойства, отмечая слабую согласованность, плохую коммуникацию и подготовку.
В нынешних условиях, как указывается в статье, российские удары могут быть направлены на создание "буферной зоны" для защиты жителей Белгородской области от обстрелов и атак диверсантов, которые служат Киеву.
Добавляется, что российские войска могут попытаться взять второй крупнейший украинский город Харьков или поддержать наступательные операции под Купянском.
Как полагают аналитики, скорее всего, стратегия России не предполагает решающего прорыва фронта. Вместо этого, по их мнению, Москва хочет воспользоваться своим преимуществом в численности личного состава, в количестве артиллерийских снарядов и авиации для постепенного изматывания ВСУ. Как только Украина перенаправит свои резервы и ресурсы на два угрожающих направления, российский натиск на Донбассе усилится, предупреждают они.
Как отмечается, цель России не достигнуть коренного перелома, а убедить Украину, что российские войска могут продолжать неумолимое продвижение на всей протяженности фронта километр за километром.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАХарьковская областьВС России
 
 
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