https://1prime.ru/20240517/nato-848260210.html
Войска НАТО рано или поздно отправят на Украину, считают в альянсе
Войска НАТО рано или поздно отправят на Украину, считают в альянсе - 17.05.2024, ПРАЙМ
Войска НАТО рано или поздно отправят на Украину, считают в альянсе
Рано или поздно "придется" направить армию на Украину для поддержки ее Вооруженных сил, пишет издание Politico, приводя слова высокопоставленного чиновника из... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T08:57+0300
2024-05-17T08:57+0300
2024-05-17T09:34+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Рано или поздно "придется" направить армию на Украину для поддержки ее Вооруженных сил, пишет издание Politico, приводя слова высокопоставленного чиновника из одной из стран альянса.Как отмечает источник издания, пока что альянс не будет отправлять солдат, но "рано или поздно" ему придется это сделать.Ранее итальянское издание IL Fatto Quotidiano писало, что гибель Украины приближается быстрее, чем ожидалось, что подтверждает тяжелое положение ВСУ на Харьковском направлении. Как отмечается в статье, с учетом такого положения дел в Европе могут прислушаться к призыву Макрона направить войска НАТО на Украину. Представители европейской элиты, такие как канцлер Германии Олаф Шольц или премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявили, что не отправят своих военных на Украину ни при каких обстоятельствах. В этой связи, по мнению автора статьи, если Макрону удастся убедить своих коллег поступить так, то это станет еще одной роковой ошибкой НАТО в украинском конфликте.
https://1prime.ru/20240515/spetsoperatsiya-na-ukraine-848178339.html
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россия, украина, нато, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, ВСУ
Войска НАТО рано или поздно отправят на Украину, считают в альянсе
Politico: в НАТО считают, что рано или поздно направят войска на Украину
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Рано или поздно "придется" направить армию на Украину для поддержки ее Вооруженных сил, пишет издание Politico, приводя слова высокопоставленного чиновника из одной из стран альянса.
Как отмечает источник издания, пока что альянс не будет отправлять солдат, но "рано или поздно" ему придется это сделать.
Ранее итальянское издание IL Fatto Quotidiano писало, что гибель Украины приближается быстрее, чем ожидалось, что подтверждает тяжелое положение ВСУ на Харьковском направлении. Как отмечается в статье, с учетом такого положения дел в Европе могут прислушаться к призыву Макрона направить войска НАТО на Украину. Представители европейской элиты, такие как канцлер Германии Олаф Шольц или премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявили, что не отправят своих военных на Украину ни при каких обстоятельствах. В этой связи, по мнению автора статьи, если Макрону удастся убедить своих коллег поступить так, то это станет еще одной роковой ошибкой НАТО в украинском конфликте.
"Идет к гибели быстрее, чем ожидали". На Западе осознали правду об Украине