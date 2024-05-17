https://1prime.ru/20240517/novorossiysk-848257853.html
ВСУ атаковали беспилотниками Новороссийск
ВСУ атаковали беспилотниками Новороссийск - 17.05.2024, ПРАЙМ
ВСУ атаковали беспилотниками Новороссийск
ВСУ совершили попытку атаковать гражданские объекты в Новороссийске, однако безуспешно, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T05:55+0300
2024-05-17T05:55+0300
2024-05-17T05:55+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. ВСУ совершили попытку атаковать гражданские объекты в Новороссийске, однако безуспешно, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Сегодня ночью киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска... Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников", - рассказал он в Telegram-канале.Глава региона уточнил, что в результате падения летательных аппаратов произошли локальные возгорания, сейчас их ликвидируют.По предварительной информации, пострадавших в результате налета нет."Прошу новороссийцев сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео работы наших средств ПВО в социальные сети", - добавил Кондратьев.ВСУ регулярно обстреливают российские регионы ракетами и беспилотниками, в результате наносится ущерб гражданской инфраструктуре, получают ранения мирные жители.
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краснодарский край, всу
Спецоперация на Украине, Краснодарский край, ВСУ
ВСУ атаковали беспилотниками Новороссийск
Губернатор Кондратьев: ВСУ атаковали беспилотниками Новороссийск, пострадавших нет
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. ВСУ совершили попытку атаковать гражданские объекты в Новороссийске, однако безуспешно, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Сегодня ночью киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска... Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников", - рассказал он в Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что в результате падения летательных аппаратов произошли локальные возгорания, сейчас их ликвидируют.
Под Симферополем сбили украинский беспилотник
По предварительной информации, пострадавших в результате налета нет.
"Прошу новороссийцев сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео работы наших средств ПВО в социальные сети", - добавил Кондратьев.
ВСУ регулярно обстреливают российские регионы ракетами и беспилотниками, в результате наносится ущерб гражданской инфраструктуре, получают ранения мирные жители.