https://1prime.ru/20240517/novorossiysk-848257853.html

ВСУ атаковали беспилотниками Новороссийск

ВСУ атаковали беспилотниками Новороссийск - 17.05.2024, ПРАЙМ

ВСУ атаковали беспилотниками Новороссийск

ВСУ совершили попытку атаковать гражданские объекты в Новороссийске, однако безуспешно, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T05:55+0300

2024-05-17T05:55+0300

2024-05-17T05:55+0300

спецоперация на украине

краснодарский край

всу

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. ВСУ совершили попытку атаковать гражданские объекты в Новороссийске, однако безуспешно, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Сегодня ночью киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска... Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников", - рассказал он в Telegram-канале.Глава региона уточнил, что в результате падения летательных аппаратов произошли локальные возгорания, сейчас их ликвидируют.По предварительной информации, пострадавших в результате налета нет."Прошу новороссийцев сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео работы наших средств ПВО в социальные сети", - добавил Кондратьев.ВСУ регулярно обстреливают российские регионы ракетами и беспилотниками, в результате наносится ущерб гражданской инфраструктуре, получают ранения мирные жители.

https://1prime.ru/20240512/bpla-848089835.html

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краснодарский край, всу