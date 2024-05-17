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Меньше недели. Украинскую "линия Мажино" под Харьковом вот-вот прорвут - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Меньше недели. Украинскую "линия Мажино" под Харьковом вот-вот прорвут
Меньше недели. Украинскую "линия Мажино" под Харьковом вот-вот прорвут - 17.05.2024, ПРАЙМ
Меньше недели. Украинскую "линия Мажино" под Харьковом вот-вот прорвут
Стремительное продвижение российских войск под Харьковом заставляет задуматься – а были ли там вообще оборонительные укрепления. Похоже, что сеть обороны,... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T12:17+0300
2024-05-17T13:17+0300
спецоперация на украине
украина
оборона
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МОСКВА, 17 мая – ПРАЙМ. Стремительное продвижение российских войск под Харьковом заставляет задуматься – а были ли там вообще оборонительные укрепления. Похоже, что сеть обороны, которую украинская сторона возводила на границе с Россией, оказались "линией Мажино". И она вот-вот рухнет, пишет The Telegraph. Российские войска всего за шесть дней сумели значительно продвинуться на северо-востоке Украины и нанести значительный ущерб ее резервам близ Харькова. А буквально неделю назад казалось, что Киев сможет выиграть время для перевооружения, реорганизации и передислокации. И даже подготовить контратаку нынешним летом.Однако минувшие дни спутали карты. Похоже, что город, который ВСУ сумели отбить полтора года назад, так и не подготовился к российской контратаке, хотя в силу своего географического положения невероятно уязвим, пишет издание. Кажется, предполагаемая серия бункеров, дотов и минных полей, призванных сдержать российское наступление, оказалась украинской линией Мажино, пишет издание.Автор напоминает, что историческая линия Мажино, построенная во Франции в 1930-е годы для сдерживания немецкого вторжения, была огромным комплексом оборонительных укреплений по всей границе с Германией. Ее целью было предотвратить и при необходимости сдержать возможное наступление, дав французам время сосредоточиться. Однако немцы легко сумели прорвать линию Мажино по всем направлениям.Похоже, что уроки сухопутной войны в Европе так и не были усвоены. Происходящее в Харькове до боли напоминает ту ситуацию, отмечает автор публикации. 30 тысяч российских военных, сумевших прорвать укрепления, наводят на мысль – а была ли необходимая оборона вообще построена? Если нет, то мы имеем дело с вопиющей халатностью и коррупцией в рядах ВСУ на высочайшем уровне, заключил он.Полный текст читайте на ИноСМИ
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украина, оборона
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, оборона
12:17 17.05.2024 (обновлено: 13:17 17.05.2024)
 
Меньше недели. Украинскую "линия Мажино" под Харьковом вот-вот прорвут

The Telegraph: вокруг Харькова не оказалось никакой линии обороны

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкХвостовое оперение ракеты украинской РСЗО "Ольха"
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 мая – ПРАЙМ. Стремительное продвижение российских войск под Харьковом заставляет задуматься – а были ли там вообще оборонительные укрепления. Похоже, что сеть обороны, которую украинская сторона возводила на границе с Россией, оказались "линией Мажино". И она вот-вот рухнет, пишет The Telegraph.
Российские войска всего за шесть дней сумели значительно продвинуться на северо-востоке Украины и нанести значительный ущерб ее резервам близ Харькова. А буквально неделю назад казалось, что Киев сможет выиграть время для перевооружения, реорганизации и передислокации. И даже подготовить контратаку нынешним летом.
Однако минувшие дни спутали карты. Похоже, что город, который ВСУ сумели отбить полтора года назад, так и не подготовился к российской контратаке, хотя в силу своего географического положения невероятно уязвим, пишет издание. Кажется, предполагаемая серия бункеров, дотов и минных полей, призванных сдержать российское наступление, оказалась украинской линией Мажино, пишет издание.
Автор напоминает, что историческая линия Мажино, построенная во Франции в 1930-е годы для сдерживания немецкого вторжения, была огромным комплексом оборонительных укреплений по всей границе с Германией. Ее целью было предотвратить и при необходимости сдержать возможное наступление, дав французам время сосредоточиться. Однако немцы легко сумели прорвать линию Мажино по всем направлениям.
Похоже, что уроки сухопутной войны в Европе так и не были усвоены. Происходящее в Харькове до боли напоминает ту ситуацию, отмечает автор публикации. 30 тысяч российских военных, сумевших прорвать укрепления, наводят на мысль – а была ли необходимая оборона вообще построена? Если нет, то мы имеем дело с вопиющей халатностью и коррупцией в рядах ВСУ на высочайшем уровне, заключил он.
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Полный текст читайте на ИноСМИ
 
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