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СМИ: союзники РФ помогают разрушить мировой порядок под управлением США - 17.05.2024, ПРАЙМ
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СМИ: союзники РФ помогают разрушить мировой порядок под управлением США
СМИ: союзники РФ помогают разрушить мировой порядок под управлением США - 17.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: союзники РФ помогают разрушить мировой порядок под управлением США
Поддержка КНР и других союзников помогли России не стать мировым изгоем, не смотря на все западные санкции, пишет Bloomberg. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T19:38+0300
2024-05-17T19:38+0300
политика
россия
китай
нефть
газ
сотрудничество
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Поддержка КНР и других союзников помогли России не стать мировым изгоем, не смотря на все западные санкции, пишет Bloomberg.С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года совместным усилиям США и стран "Большой семерки" не удалось изолировать Россию. Запад ввел жесткие санкции, заморозил зарубежные активы России, отключили крупные российские банки от системы SWIFT, а в 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Москва казалась загнанной в угол.Однако международная поддержка союзников России не дала этому случиться. Многие страны присоединились к Москве в борьбе за собственные национальные интересы на саммитах G20 или БРИКС. Всех их объединяет общая цель — заменить тот мировой порядок, который был установлен после холодной войны под руководством США.Издание называет Китай "спасательным кругом" для России, так как та покупает у КНР электронику, промышленное оборудование в обмен на энергоресурсы. Двусторонняя торговля РФ и КНР в 2023 году достигла рекордных 240 миллиардов долларов.В сотрудничестве с Саудовской Аравией Россия помогает формировать мировой рынок нефти и максимизировать доходы через ОПЕК+, отмечает издание. Турция стала для России ключевым центром параллельного импорта санкционных товаров, и Россия строит в Турции первую в стране атомную электростанцию, являясь при этом и крупнейшим поставщиком газа.Растущее партнерство с КНДР также пошло России на пользу. США, Южная Корея и ряд других стран обвиняют КНДР в поставках артиллерийских снарядов и баллистических ракет России, а РФ в том, что она снабжает республику сырьем и деталями, используемых в производстве оружия.Издание подводит итог, что несмотря на все усилия США и их союзников, Россия далека от статуса мирового изгоя.
https://1prime.ru/20240517/mnogopolyarnyy-mir-848276681.html
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россия, китай, нефть, газ, сотрудничество
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Нефть, Газ, сотрудничество
19:38 17.05.2024
 
СМИ: союзники РФ помогают разрушить мировой порядок под управлением США

Bloomberg: почти все союзники РФ разделяют стремление выйти из-под "зонтика" США

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
© POOL
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Поддержка КНР и других союзников помогли России не стать мировым изгоем, не смотря на все западные санкции, пишет Bloomberg.
С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года совместным усилиям США и стран "Большой семерки" не удалось изолировать Россию.
Запад ввел жесткие санкции, заморозил зарубежные активы России, отключили крупные российские банки от системы SWIFT, а в 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Москва казалась загнанной в угол.
Однако международная поддержка союзников России не дала этому случиться. Многие страны присоединились к Москве в борьбе за собственные национальные интересы на саммитах G20 или БРИКС. Всех их объединяет общая цель — заменить тот мировой порядок, который был установлен после холодной войны под руководством США.
Издание называет Китай "спасательным кругом" для России, так как та покупает у КНР электронику, промышленное оборудование в обмен на энергоресурсы. Двусторонняя торговля РФ и КНР в 2023 году достигла рекордных 240 миллиардов долларов.
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Россия и Китай будут поддерживать многополярный мир, заявил Путин
13:16
В сотрудничестве с Саудовской Аравией Россия помогает формировать мировой рынок нефти и максимизировать доходы через ОПЕК+, отмечает издание. Турция стала для России ключевым центром параллельного импорта санкционных товаров, и Россия строит в Турции первую в стране атомную электростанцию, являясь при этом и крупнейшим поставщиком газа.
Растущее партнерство с КНДР также пошло России на пользу. США, Южная Корея и ряд других стран обвиняют КНДР в поставках артиллерийских снарядов и баллистических ракет России, а РФ в том, что она снабжает республику сырьем и деталями, используемых в производстве оружия.
Издание подводит итог, что несмотря на все усилия США и их союзников, Россия далека от статуса мирового изгоя.
 
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