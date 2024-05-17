https://1prime.ru/20240517/politika-848291256.html

СМИ: союзники РФ помогают разрушить мировой порядок под управлением США

СМИ: союзники РФ помогают разрушить мировой порядок под управлением США - 17.05.2024, ПРАЙМ

СМИ: союзники РФ помогают разрушить мировой порядок под управлением США

Поддержка КНР и других союзников помогли России не стать мировым изгоем, не смотря на все западные санкции, пишет Bloomberg. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T19:38+0300

2024-05-17T19:38+0300

2024-05-17T19:38+0300

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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Поддержка КНР и других союзников помогли России не стать мировым изгоем, не смотря на все западные санкции, пишет Bloomberg.С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года совместным усилиям США и стран "Большой семерки" не удалось изолировать Россию. Запад ввел жесткие санкции, заморозил зарубежные активы России, отключили крупные российские банки от системы SWIFT, а в 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Москва казалась загнанной в угол.Однако международная поддержка союзников России не дала этому случиться. Многие страны присоединились к Москве в борьбе за собственные национальные интересы на саммитах G20 или БРИКС. Всех их объединяет общая цель — заменить тот мировой порядок, который был установлен после холодной войны под руководством США.Издание называет Китай "спасательным кругом" для России, так как та покупает у КНР электронику, промышленное оборудование в обмен на энергоресурсы. Двусторонняя торговля РФ и КНР в 2023 году достигла рекордных 240 миллиардов долларов.В сотрудничестве с Саудовской Аравией Россия помогает формировать мировой рынок нефти и максимизировать доходы через ОПЕК+, отмечает издание. Турция стала для России ключевым центром параллельного импорта санкционных товаров, и Россия строит в Турции первую в стране атомную электростанцию, являясь при этом и крупнейшим поставщиком газа.Растущее партнерство с КНДР также пошло России на пользу. США, Южная Корея и ряд других стран обвиняют КНДР в поставках артиллерийских снарядов и баллистических ракет России, а РФ в том, что она снабжает республику сырьем и деталями, используемых в производстве оружия.Издание подводит итог, что несмотря на все усилия США и их союзников, Россия далека от статуса мирового изгоя.

https://1prime.ru/20240517/mnogopolyarnyy-mir-848276681.html

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, нефть, газ, сотрудничество