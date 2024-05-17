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Некем воевать. Польский генерал рассказал, что станет катастрофой для Киева

Некем воевать. Польский генерал рассказал, что станет катастрофой для Киева - 17.05.2024, ПРАЙМ

Некем воевать. Польский генерал рассказал, что станет катастрофой для Киева

Кровопролитие на Украине нужно срочно прекратить, потому что ей некем воевать, а для этого сделать шаги к урегулированию конфликта должны западные государства,... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T10:13+0300

2024-05-17T10:13+0300

2024-05-17T10:28+0300

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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Кровопролитие на Украине нужно срочно прекратить, потому что ей некем воевать, а для этого сделать шаги к урегулированию конфликта должны западные государства, поделился своим мнением экс-замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Его словам приводит издание Rzeczpospolita."Нужно стремиться любой ценой остановить этот конфликт (на Украине. — ред.). Знаете, что спасет украинцев? Спасением для них будет, если мы остановим этот конфликт", — поделился своим мнением генерал.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, бывший заместитель министра добавил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, какую бы помощь ей не поставлял Запад. По его словам, Киев не компенсирует кадровый голод даже с миллионом натовских танков. По мнению Скшипчака, продолжение конфликта станет самой большой ошибкой президента Владимира Зеленского и самой большой катастрофой для самой Украины.В Кремле ноднократно говорили, что, накачивая Украину вооружением и передавая ей огромные пакеты финансовой помощи, страны НАТО лишь препятствуют мирным переговорам. Более того, тем самым они, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, становятся непосредственными участниками конфликта и "играют с огнем".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>>

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россия, украина, нато