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Некем воевать. Польский генерал рассказал, что станет катастрофой для Киева
Некем воевать. Польский генерал рассказал, что станет катастрофой для Киева - 17.05.2024, ПРАЙМ
Некем воевать. Польский генерал рассказал, что станет катастрофой для Киева
Кровопролитие на Украине нужно срочно прекратить, потому что ей некем воевать, а для этого сделать шаги к урегулированию конфликта должны западные государства,... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T10:13+0300
2024-05-17T10:13+0300
2024-05-17T10:28+0300
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Кровопролитие на Украине нужно срочно прекратить, потому что ей некем воевать, а для этого сделать шаги к урегулированию конфликта должны западные государства, поделился своим мнением экс-замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Его словам приводит издание Rzeczpospolita."Нужно стремиться любой ценой остановить этот конфликт (на Украине. — ред.). Знаете, что спасет украинцев? Спасением для них будет, если мы остановим этот конфликт", — поделился своим мнением генерал.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, бывший заместитель министра добавил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, какую бы помощь ей не поставлял Запад. По его словам, Киев не компенсирует кадровый голод даже с миллионом натовских танков. По мнению Скшипчака, продолжение конфликта станет самой большой ошибкой президента Владимира Зеленского и самой большой катастрофой для самой Украины.В Кремле ноднократно говорили, что, накачивая Украину вооружением и передавая ей огромные пакеты финансовой помощи, страны НАТО лишь препятствуют мирным переговорам. Более того, тем самым они, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, становятся непосредственными участниками конфликта и "играют с огнем".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>>
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россия, украина, нато
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО
Некем воевать. Польский генерал рассказал, что станет катастрофой для Киева
Генерал Скшипчак: крупнейшей катастрофой для Киева будет продолжение конфликта
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ.
Кровопролитие на Украине нужно срочно прекратить, потому что ей некем воевать, а для этого сделать шаги к урегулированию конфликта должны западные государства, поделился своим мнением экс-замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Его словам приводит
издание Rzeczpospolita.
"Нужно стремиться любой ценой остановить этот конфликт (на Украине. — ред.). Знаете, что спасет украинцев? Спасением для них будет, если мы остановим этот конфликт", — поделился своим мнением генерал.
Кроме того, бывший заместитель министра добавил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, какую бы помощь ей не поставлял Запад. По его словам, Киев не компенсирует кадровый голод даже с миллионом натовских танков.
По мнению Скшипчака, продолжение конфликта станет самой большой ошибкой президента Владимира Зеленского и самой большой катастрофой для самой Украины.
В Кремле ноднократно говорили, что, накачивая Украину вооружением и передавая ей огромные пакеты финансовой помощи, страны НАТО лишь препятствуют мирным переговорам. Более того, тем самым они, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, становятся непосредственными участниками конфликта и "играют с огнем".
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