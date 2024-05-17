https://1prime.ru/20240517/putin-848277580.html

"Нас обманули". Путин прокомментировал переговоры с Украиной в 2022 году

"Нас обманули". Путин прокомментировал переговоры с Украиной в 2022 году - 17.05.2024, ПРАЙМ

"Нас обманули". Путин прокомментировал переговоры с Украиной в 2022 году

В ходе переговоров с Украиной в 2022 году Россию в очередной раз обманули, заявил президент России Владимир Путин. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T13:19+0300

2024-05-17T13:19+0300

2024-05-17T13:56+0300

россия

украина

переговоры

новости

спецоперация на украине

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848228257_0:62:3057:1781_1920x0_80_0_0_f31780fe64eb15ffc9110a653af90652.jpg

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. В ходе переговоров с Украиной в 2022 году Россию в очередной раз обманули, заявил президент России Владимир Путин."Нас в очередной раз обманули. Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны иметь дело, можем иметь дело, кому и в какой степени теперь мы можем доверять", — отметил российский лидер.Он также отметил, что Россия анализирует, с кем можно иметь дело и кому можно доверять в процессе урегулирования конфликта на Украине.Кроме того, по словам президента, источник нынешнего украинского правительства - государственный переворот, ответственность за который несел киевская власть. Россия в свою очередь никогда не отказывалась от переговоров по украинскому конфликту.Президент заключил, что Россия следит за тем, что происходит вокруг объявленной встречи в Швейцарии по Украине.

https://1prime.ru/20240329/peskov-846848913.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, переговоры, новости, владимир путин