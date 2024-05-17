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"Нас обманули". Путин прокомментировал переговоры с Украиной в 2022 году
"Нас обманули". Путин прокомментировал переговоры с Украиной в 2022 году - 17.05.2024, ПРАЙМ
"Нас обманули". Путин прокомментировал переговоры с Украиной в 2022 году
В ходе переговоров с Украиной в 2022 году Россию в очередной раз обманули, заявил президент России Владимир Путин. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T13:19+0300
2024-05-17T13:19+0300
2024-05-17T13:56+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. В ходе переговоров с Украиной в 2022 году Россию в очередной раз обманули, заявил президент России Владимир Путин."Нас в очередной раз обманули. Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны иметь дело, можем иметь дело, кому и в какой степени теперь мы можем доверять", — отметил российский лидер.Он также отметил, что Россия анализирует, с кем можно иметь дело и кому можно доверять в процессе урегулирования конфликта на Украине.Кроме того, по словам президента, источник нынешнего украинского правительства - государственный переворот, ответственность за который несел киевская власть. Россия в свою очередь никогда не отказывалась от переговоров по украинскому конфликту.Президент заключил, что Россия следит за тем, что происходит вокруг объявленной встречи в Швейцарии по Украине.
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РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры, Новости, Спецоперация на Украине, Владимир Путин
"Нас обманули". Путин прокомментировал переговоры с Украиной в 2022 году
Путин о переговорах с Украиной в 2022 году: нас в очередной раз обманули
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. В ходе переговоров с Украиной в 2022 году Россию в очередной раз обманули, заявил президент России Владимир Путин.
"Нас в очередной раз обманули. Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны иметь дело, можем иметь дело, кому и в какой степени теперь мы можем доверять", — отметил российский лидер.
Он также отметил, что Россия анализирует, с кем можно иметь дело и кому можно доверять в процессе урегулирования конфликта на Украине.
Кроме того, по словам президента, источник нынешнего украинского правительства - государственный переворот, ответственность за который несел киевская власть. Россия в свою очередь никогда не отказывалась от переговоров по украинскому конфликту.
Президент заключил, что Россия следит за тем, что происходит вокруг объявленной встречи в Швейцарии по Украине.
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