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Путин ответил на вопрос о возможном введении войск Франции на Украину - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240517/putin-848280551.html
Путин ответил на вопрос о возможном введении войск Франции на Украину
Путин ответил на вопрос о возможном введении войск Франции на Украину - 17.05.2024, ПРАЙМ
Путин ответил на вопрос о возможном введении войск Франции на Украину
Прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо выяснить, будут ли французские войска на Украине. Таким мнением поделился президент России Владимир... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T14:03+0300
2024-05-17T14:11+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо выяснить, будут ли французские войска на Украине. Таким мнением поделился президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции."Я не французский президент, я не принимаю решения... Сначала вы получите ответ на ваш вопрос: будут там войска или нет. А потом мы будем рассматривать варианты последствий этого шага", — отметил глава государства.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а Киев обратится за помощью к Парижу.Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США высказал мнение, что Франция уже отправила 100 солдат Иностранного легиона на Украину.СМИ ранее также писали, что некоторые страны сохраняют более осмотрительную оценку потенциальной опасности военного вмешательства в конфликт на Украине и осознают, что это не входит в их интересы.
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россия, украина, франция, новости, владимир путин
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Новости, Владимир Путин
14:03 17.05.2024 (обновлено: 14:11 17.05.2024)
 
Путин ответил на вопрос о возможном введении войск Франции на Украину

Путин: сначала надо понять, будут ли войска Франции на Украине, а затем принимать решения

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо выяснить, будут ли французские войска на Украине. Таким мнением поделился президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции.
"Я не французский президент, я не принимаю решения... Сначала вы получите ответ на ваш вопрос: будут там войска или нет. А потом мы будем рассматривать варианты последствий этого шага", — отметил глава государства.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а Киев обратится за помощью к Парижу.
Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США высказал мнение, что Франция уже отправила 100 солдат Иностранного легиона на Украину.
СМИ ранее также писали, что некоторые страны сохраняют более осмотрительную оценку потенциальной опасности военного вмешательства в конфликт на Украине и осознают, что это не входит в их интересы.
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Вчера, 13:54
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАФРАНЦИЯНовостиВладимир Путин
 
 
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