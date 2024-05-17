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Севастополь атакован БПЛА и безэкипажными катерами - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Севастополь атакован БПЛА и безэкипажными катерами
Севастополь атакован БПЛА и безэкипажными катерами - 17.05.2024, ПРАЙМ
Севастополь атакован БПЛА и безэкипажными катерами
Силы противовоздушной обороны, Черноморского флота и группировки обороны Крыма в различных районах Севастополя уничтожают летающие беспилотные летательные... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T06:02+0300
2024-05-17T06:02+0300
спецоперация на украине
всу
севастополь
крым
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Силы противовоздушной обороны, Черноморского флота и группировки обороны Крыма в различных районах Севастополя уничтожают летающие беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Силы ПВО, флота и группировки войск обороны Крыма в разных районах Севастополя продолжают уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также безэкипажных катеров в акватории", - написал он в Telegram-канале. Развожаев также попросил не снимать и не выкладывать работу военных.Ранее беспилотники ВСУ атаковали Новороссийск, по предварительным данным, пострадавших нет.ВСУ регулярно обстреливают российские регионы с помощью ракет, в том числе западного производства, а также беспилотных летательных аппаратов.
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всу, севастополь, крым
Спецоперация на Украине, ВСУ, СЕВАСТОПОЛЬ, КРЫМ
06:02 17.05.2024
 
Севастополь атакован БПЛА и безэкипажными катерами

В разных районах Севастополя отражается атака БПЛА и безэкипажных катеров

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Силы противовоздушной обороны, Черноморского флота и группировки обороны Крыма в различных районах Севастополя уничтожают летающие беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Силы ПВО, флота и группировки войск обороны Крыма в разных районах Севастополя продолжают уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также безэкипажных катеров в акватории", - написал он в Telegram-канале.
Развожаев также попросил не снимать и не выкладывать работу военных.
*Международные военные учения Боевое содружество в Астраханской области - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
Под Симферополем сбили украинский беспилотник
12 мая, 18:50
Ранее беспилотники ВСУ атаковали Новороссийск, по предварительным данным, пострадавших нет.
ВСУ регулярно обстреливают российские регионы с помощью ракет, в том числе западного производства, а также беспилотных летательных аппаратов.
 
Спецоперация на УкраинеВСУСЕВАСТОПОЛЬКРЫМ
 
 
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