https://1prime.ru/20240517/sevastopol-848258123.html

Севастополь атакован БПЛА и безэкипажными катерами

Севастополь атакован БПЛА и безэкипажными катерами - 17.05.2024, ПРАЙМ

Севастополь атакован БПЛА и безэкипажными катерами

Силы противовоздушной обороны, Черноморского флота и группировки обороны Крыма в различных районах Севастополя уничтожают летающие беспилотные летательные... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T06:02+0300

2024-05-17T06:02+0300

2024-05-17T06:02+0300

спецоперация на украине

всу

севастополь

крым

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Силы противовоздушной обороны, Черноморского флота и группировки обороны Крыма в различных районах Севастополя уничтожают летающие беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Силы ПВО, флота и группировки войск обороны Крыма в разных районах Севастополя продолжают уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также безэкипажных катеров в акватории", - написал он в Telegram-канале. Развожаев также попросил не снимать и не выкладывать работу военных.Ранее беспилотники ВСУ атаковали Новороссийск, по предварительным данным, пострадавших нет.ВСУ регулярно обстреливают российские регионы с помощью ракет, в том числе западного производства, а также беспилотных летательных аппаратов.

https://1prime.ru/20240512/bpla-848089835.html

севастополь

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всу, севастополь, крым