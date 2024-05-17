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"Дальше на запад". В США сделали шокирующее заявление о ходе спецоперации

"Дальше на запад". В США сделали шокирующее заявление о ходе спецоперации - 17.05.2024, ПРАЙМ

"Дальше на запад". В США сделали шокирующее заявление о ходе спецоперации

Вооруженные силы России при необходимости могут выйти к реке Днепр, у них есть для этого все необходимое. Такое мнение выразил в интервью YouTube-каналу Judging | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T17:01+0300

2024-05-17T17:01+0300

2024-05-17T17:01+0300

спецоперация на украине

россия

украина

сша

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России при необходимости могут выйти к реке Днепр, у них есть для этого все необходимое. Такое мнение выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн."Дела для Украины идут очень плохо, русские продвинулись еще дальше на запад, и это лишь вопрос времени, когда они дойдут до реки Днепр, если они захотят этого", - сказал он.В данный момент ВСУ, по словам эксперта, на грани коллапса. При этом Россия контролирует ситуацию на фронте.Макговерн добавил, что Россия готова к ведению мирных переговоров, президент страны Владимир Путин дал ясно это понять.

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украина

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россия, украина, сша