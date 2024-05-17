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"Дальше на запад". В США сделали шокирующее заявление о ходе спецоперации - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Дальше на запад". В США сделали шокирующее заявление о ходе спецоперации
"Дальше на запад". В США сделали шокирующее заявление о ходе спецоперации - 17.05.2024, ПРАЙМ
"Дальше на запад". В США сделали шокирующее заявление о ходе спецоперации
Вооруженные силы России при необходимости могут выйти к реке Днепр, у них есть для этого все необходимое. Такое мнение выразил в интервью YouTube-каналу Judging | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T17:01+0300
2024-05-17T17:01+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сша
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России при необходимости могут выйти к реке Днепр, у них есть для этого все необходимое. Такое мнение выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн."Дела для Украины идут очень плохо, русские продвинулись еще дальше на запад, и это лишь вопрос времени, когда они дойдут до реки Днепр, если они захотят этого", - сказал он.В данный момент ВСУ, по словам эксперта, на грани коллапса. При этом Россия контролирует ситуацию на фронте.Макговерн добавил, что Россия готова к ведению мирных переговоров, президент страны Владимир Путин дал ясно это понять.
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россия, украина, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США
17:01 17.05.2024
 
"Дальше на запад". В США сделали шокирующее заявление о ходе спецоперации

Макговерн: ВС России хватит мощи дойти до Днепра, если они захотят

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России при необходимости могут выйти к реке Днепр, у них есть для этого все необходимое. Такое мнение выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
"Дела для Украины идут очень плохо, русские продвинулись еще дальше на запад, и это лишь вопрос времени, когда они дойдут до реки Днепр, если они захотят этого", - сказал он.
В данный момент ВСУ, по словам эксперта, на грани коллапса. При этом Россия контролирует ситуацию на фронте.
Макговерн добавил, что Россия готова к ведению мирных переговоров, президент страны Владимир Путин дал ясно это понять.
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСША
 
 
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