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Украинские беспилотники атаковали НПЗ в Туапсе
Украинские беспилотники атаковали НПЗ в Туапсе - 17.05.2024, ПРАЙМ
Украинские беспилотники атаковали НПЗ в Туапсе
Беспилотные летательные аппараты совершили налет на Туапсе, из-за падения дрона произошло возгорание на территории НПЗ, по предварительным данным, пострадавших... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T06:29+0300
2024-05-17T06:29+0300
2024-05-17T06:30+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Беспилотные летательные аппараты совершили налет на Туапсе, из-за падения дрона произошло возгорание на территории НПЗ, по предварительным данным, пострадавших нет. Такая информация опубликована в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края. "Киевским режимом совершена попытка террористической атаки с использованием два БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Туапсе", - отмечается в сообщении.Уточняется, что в результате падения беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода."Специальные службы приступил к тушению. По предварительной информации, пострадавших нет", - отмечается в сообщении.Позже стало известно, что возгорание локализовано.Ранее украинские БПЛА атаковали Новороссийск и Севастополь.ВСУ регулярно пытаются обстреливать беспилотниками и ракетами российские регионы, в том числе объекты энергетической инфраструктуры.
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Спецоперация на Украине, Краснодарский край, НПЗ, ВСУ
Украинские беспилотники атаковали НПЗ в Туапсе
Украинские БПЛА атаковали Туапсе, из-за падения дрона произошло возгорание на НПЗ
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Беспилотные летательные аппараты совершили налет на Туапсе, из-за падения дрона произошло возгорание на территории НПЗ, по предварительным данным, пострадавших нет. Такая информация опубликована в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
"Киевским режимом совершена попытка террористической атаки с использованием два БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Туапсе", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что в результате падения беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода.
ВСУ активизировали удары беспилотниками по Херсонской области
"Специальные службы приступил к тушению. По предварительной информации, пострадавших нет", - отмечается в сообщении.
Позже стало известно, что возгорание локализовано.
Ранее украинские БПЛА атаковали Новороссийск и Севастополь.
ВСУ регулярно пытаются обстреливать беспилотниками и ракетами российские регионы, в том числе объекты энергетической инфраструктуры.