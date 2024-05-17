https://1prime.ru/20240517/tuapse-848258406.html

Украинские беспилотники атаковали НПЗ в Туапсе

Украинские беспилотники атаковали НПЗ в Туапсе - 17.05.2024, ПРАЙМ

Украинские беспилотники атаковали НПЗ в Туапсе

Беспилотные летательные аппараты совершили налет на Туапсе, из-за падения дрона произошло возгорание на территории НПЗ, по предварительным данным, пострадавших... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T06:29+0300

2024-05-17T06:29+0300

2024-05-17T06:30+0300

спецоперация на украине

краснодарский край

нпз

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Беспилотные летательные аппараты совершили налет на Туапсе, из-за падения дрона произошло возгорание на территории НПЗ, по предварительным данным, пострадавших нет. Такая информация опубликована в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края. "Киевским режимом совершена попытка террористической атаки с использованием два БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Туапсе", - отмечается в сообщении.Уточняется, что в результате падения беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода."Специальные службы приступил к тушению. По предварительной информации, пострадавших нет", - отмечается в сообщении.Позже стало известно, что возгорание локализовано.Ранее украинские БПЛА атаковали Новороссийск и Севастополь.ВСУ регулярно пытаются обстреливать беспилотниками и ракетами российские регионы, в том числе объекты энергетической инфраструктуры.

https://1prime.ru/20240505/bespilotniki-847919415.html

краснодарский край

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краснодарский край, нпз, всу