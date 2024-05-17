https://1prime.ru/20240517/ukraina-848266675.html

В НАТО появились непослушные. Кто двинется на Украину в обход США

В НАТО появились непослушные. Кто двинется на Украину в обход США - 17.05.2024, ПРАЙМ

В НАТО появились непослушные. Кто двинется на Украину в обход США

Чем ближе НАТО к отправке военных инструкторов на Украину для обучения ВСУ, тем сильнее в блоке разногласия по поводу отправки войск в зону конфликта. США... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T11:00+0300

2024-05-17T11:00+0300

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спецоперация на украине

учения нато

расширение нато

военная помощь украине

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МОСКВА, 17 мая – ПРАЙМ. Чем ближе НАТО к отправке военных инструкторов на Украину для обучения ВСУ, тем сильнее в блоке разногласия по поводу отправки войск в зону конфликта. США уверяют, что американской армии там не будет, но Франция, Литва и Эстония имеют на этот счет свое мнение, пишет The New York Times.Необходимость обучать украинских военных силами иностранных войск назрела из-за критического положения Украины на поле боя, указывает издание. Россия продвигается, ускоряя наступление на фоне задержек с поставками американских боеприпасов. В результате Киев официально попросил власти США и НАТО помочь обучить 150 тысяч новобранцев для скорейшего развертывания у линии фронта.Пока США отвергают эту возможность, поскольку инструкторам грозит непосредственная угроза, а по условиям договора альянса США обязаны будут в этом случае вмешаться. Это грозит втягиванием Америки в конфликт напрямую. Но это лишь официальная точка зрения. И ее могут изменить в зависимости от обстоятельств.Нынешний уровень подготовки ВСУ явно недостаточен, им требуется качественное и оперативное обучение, признают на Западе. Причем оно должно проходить именно в зоне конфликта, а не в Польше или Германии, как сейчас – в противном случае необходимых для ведения реальных боевых действий навыков солдаты так и не получат.Белый дом призывает союзников по НАТО не отправлять войска в зону конфликта, однако его не все услышали. Президент Франции Эммануэль Макрон упорно заявляет, что ничего исключать нельзя – даже после просьбы от высокопоставленных американских дипломатов прекратить провокации. Власти Эстонии и Литвы также не исключают отправки солдат в украинский тыл и обучения новобранцев.По словам представителей Минобороны США, что Белый дом уже пересматривает свой запрет на деятельность американских оборонных подрядчиков на Украине. Военные не исключают, что развертывание инструкторов блока в стране – лишь вопрос времени.Полный текст читайте на ИноСМИ

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

учения нато, расширение нато, военная помощь украине