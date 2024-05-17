https://1prime.ru/20240517/ukraina-848281271.html
На Украине национализировали два самолета корпорации "Ростех"
На Украине национализировали два самолета корпорации "Ростех" - 17.05.2024, ПРАЙМ
На Украине национализировали два самолета корпорации "Ростех"
Власти Украины национализировали два пассажирских самолета Ан-148-100Е российской госкорпорации "Ростех", сообщает СБУ. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T14:46+0300
2024-05-17T14:46+0300
2024-05-17T14:46+0300
спецоперация на украине
украина
самолет
конфискация
https://cdnn.1prime.ru/img/81299/13/812991312_0:207:2907:1842_1920x0_80_0_0_ae6c9930ac927123610edefc052f071e.jpg
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Власти Украины национализировали два пассажирских самолета Ан-148-100Е российской госкорпорации "Ростех", сообщает СБУ. "Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск министерства юстиции о передаче в доход Украины имущества подсанкционной российской корпорации "Ростех". Речь идет о двух пассажирских самолетах типа Ан-148-100Е общей стоимостью 10 миллионов евро" , — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы. До начала военного конфликта самолеты были арендованы украинскими авиаперевозчиками для чартерных рейсов. По данным СБУ, они находились на балансе оффшорной компании в структуре "Ростеха". В отношении руководства компании и ее коммерческой структуры возбуждены уголовные дела по статье "коллаборационная деятельность". В августе 2022 года Кабмин Украины согласовал указ Зеленского о конфискации имущества и активов РФ на украинской территории.Ан-148 — узкофюзеляжный пассажирский самолет для перелетов на близкие и средние расстояния, разработанный украинским конструкторским бюро "Антонов" в 2000-х годах. Модификация Ан-148-100Е способна совершить полет на расстояние до 4400 км, вместимость — 75 пассажиров.
https://1prime.ru/20231229/842704732.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/81299/13/812991312_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_01d86dcc794d7defef7ee28490675a15.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, самолет, конфискация
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, самолет, конфискация
На Украине национализировали два самолета корпорации "Ростех"
На Украине национализировали два самолета корпорации "Ростех"
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Власти Украины национализировали два пассажирских самолета Ан-148-100Е российской госкорпорации "Ростех", сообщает СБУ.
"Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск министерства юстиции о передаче в доход Украины имущества подсанкционной российской корпорации "Ростех". Речь идет о двух пассажирских самолетах типа Ан-148-100Е общей стоимостью 10 миллионов евро" , — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы.
До начала военного конфликта самолеты были арендованы украинскими авиаперевозчиками для чартерных рейсов. По данным СБУ, они находились на балансе оффшорной компании в структуре "Ростеха". В отношении руководства компании и ее коммерческой структуры возбуждены уголовные дела по статье "коллаборационная деятельность".
В августе 2022 года Кабмин Украины согласовал указ Зеленского о конфискации имущества и активов РФ на украинской территории.
Ан-148 — узкофюзеляжный пассажирский самолет для перелетов на близкие и средние расстояния, разработанный украинским конструкторским бюро "Антонов" в 2000-х годах. Модификация Ан-148-100Е способна совершить полет на расстояние до 4400 км, вместимость — 75 пассажиров.
На Украине могут конфисковать два российских самолета Ан-148