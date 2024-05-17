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На Украине национализировали два самолета корпорации "Ростех" - 17.05.2024, ПРАЙМ
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На Украине национализировали два самолета корпорации "Ростех"
На Украине национализировали два самолета корпорации "Ростех" - 17.05.2024, ПРАЙМ
На Украине национализировали два самолета корпорации "Ростех"
Власти Украины национализировали два пассажирских самолета Ан-148-100Е российской госкорпорации "Ростех", сообщает СБУ. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T14:46+0300
2024-05-17T14:46+0300
спецоперация на украине
украина
самолет
конфискация
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Власти Украины национализировали два пассажирских самолета Ан-148-100Е российской госкорпорации "Ростех", сообщает СБУ. "Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск министерства юстиции о передаче в доход Украины имущества подсанкционной российской корпорации "Ростех". Речь идет о двух пассажирских самолетах типа Ан-148-100Е общей стоимостью 10 миллионов евро" , — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы. До начала военного конфликта самолеты были арендованы украинскими авиаперевозчиками для чартерных рейсов. По данным СБУ, они находились на балансе оффшорной компании в структуре "Ростеха". В отношении руководства компании и ее коммерческой структуры возбуждены уголовные дела по статье "коллаборационная деятельность". В августе 2022 года Кабмин Украины согласовал указ Зеленского о конфискации имущества и активов РФ на украинской территории.Ан-148 — узкофюзеляжный пассажирский самолет для перелетов на близкие и средние расстояния, разработанный украинским конструкторским бюро "Антонов" в 2000-х годах. Модификация Ан-148-100Е способна совершить полет на расстояние до 4400 км, вместимость — 75 пассажиров.
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украина, самолет, конфискация
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, самолет, конфискация
14:46 17.05.2024
 
На Украине национализировали два самолета корпорации "Ростех"

На Украине национализировали два самолета корпорации "Ростех"

© РИА Новости . Владимир Лавров | Перейти в медиабанкДемонстрация российско-украинского самолета Ан-148
Демонстрация российско-украинского самолета Ан-148 - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Владимир Лавров
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Власти Украины национализировали два пассажирских самолета Ан-148-100Е российской госкорпорации "Ростех", сообщает СБУ.
"Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск министерства юстиции о передаче в доход Украины имущества подсанкционной российской корпорации "Ростех". Речь идет о двух пассажирских самолетах типа Ан-148-100Е общей стоимостью 10 миллионов евро" , — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы.
До начала военного конфликта самолеты были арендованы украинскими авиаперевозчиками для чартерных рейсов. По данным СБУ, они находились на балансе оффшорной компании в структуре "Ростеха". В отношении руководства компании и ее коммерческой структуры возбуждены уголовные дела по статье "коллаборационная деятельность".
В августе 2022 года Кабмин Украины согласовал указ Зеленского о конфискации имущества и активов РФ на украинской территории.
Ан-148 — узкофюзеляжный пассажирский самолет для перелетов на близкие и средние расстояния, разработанный украинским конструкторским бюро "Антонов" в 2000-х годах. Модификация Ан-148-100Е способна совершить полет на расстояние до 4400 км, вместимость — 75 пассажиров.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2023
На Украине могут конфисковать два российских самолета Ан-148
29 декабря 2023, 08:39
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАсамолетконфискация
 
 
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