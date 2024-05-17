https://1prime.ru/20240517/ukraina-848281271.html

На Украине национализировали два самолета корпорации "Ростех"

На Украине национализировали два самолета корпорации "Ростех" - 17.05.2024, ПРАЙМ

На Украине национализировали два самолета корпорации "Ростех"

Власти Украины национализировали два пассажирских самолета Ан-148-100Е российской госкорпорации "Ростех", сообщает СБУ. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T14:46+0300

2024-05-17T14:46+0300

2024-05-17T14:46+0300

спецоперация на украине

украина

самолет

конфискация

https://cdnn.1prime.ru/img/81299/13/812991312_0:207:2907:1842_1920x0_80_0_0_ae6c9930ac927123610edefc052f071e.jpg

МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Власти Украины национализировали два пассажирских самолета Ан-148-100Е российской госкорпорации "Ростех", сообщает СБУ. "Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск министерства юстиции о передаче в доход Украины имущества подсанкционной российской корпорации "Ростех". Речь идет о двух пассажирских самолетах типа Ан-148-100Е общей стоимостью 10 миллионов евро" , — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы. До начала военного конфликта самолеты были арендованы украинскими авиаперевозчиками для чартерных рейсов. По данным СБУ, они находились на балансе оффшорной компании в структуре "Ростеха". В отношении руководства компании и ее коммерческой структуры возбуждены уголовные дела по статье "коллаборационная деятельность". В августе 2022 года Кабмин Украины согласовал указ Зеленского о конфискации имущества и активов РФ на украинской территории.Ан-148 — узкофюзеляжный пассажирский самолет для перелетов на близкие и средние расстояния, разработанный украинским конструкторским бюро "Антонов" в 2000-х годах. Модификация Ан-148-100Е способна совершить полет на расстояние до 4400 км, вместимость — 75 пассажиров.

https://1prime.ru/20231229/842704732.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, самолет, конфискация