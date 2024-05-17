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Открыто еще одно направление: украинцы скоро сами уступят Харьков
Открыто еще одно направление: украинцы скоро сами уступят Харьков - 17.05.2024, ПРАЙМ
Открыто еще одно направление: украинцы скоро сами уступят Харьков
Российские войска завладели инициативой на поле боя, но брать Харьков не будут – город выстоит, на него не будут кидать технику и солдат. Секрет прост – стоит... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T14:56+0300
2024-05-17T14:56+0300
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МОСКВА, 17 мая – ПРАЙМ. Российские войска завладели инициативой на поле боя, но брать Харьков не будут – город выстоит, на него не будут кидать технику и солдат. Секрет прост – стоит немного подождать, и украинцы покинут город сами, пишут читатели польского издания Gazeta.Российское наступление на относительно спокойном участке границы в районе Харькова вряд ли ставить целью захват второго по величине города Украины. Российская армия не имеет возможностей сделать это, да и цели такой, судя по всему, не ставится. Вместо этого она выбрала другую тактику – рассредоточиться по большому участку границы так, чтобы ВСУ тоже пришлось распылять скудные резервы, пишет издание.Не исключено, что в перспективе российские войска откроют еще одно перспективное направление – севернее, в Сумской области. Это сделает линию обороны еще более протяженной, и ВСУ придется еще больше напрягаться для ее защиты.Похоже, что речь идет о военных действиях, направленных на истощение противника, а не о серьезных прорывах. В этой тактике Россия будет чувствовать себя лучше, как более крупное и ресурсное государство. Украинские военные испытывают нехватку личного состава, люди, воюющие месяцами без ротации, измотаны и устали. При этом наряду с элитными бригадами на боле боя находятся слабо вооруженные и обученные бойцы теробороны. Таким образом, положение ВСУ можно охарактеризовать, как тяжелое и неопределенное, хотя о прорыве фронта пока нет речи.Статья вызвала оживленную реакцию польских читателей. Они напомнили, что в Европе находится 650 тысяч украинцев, которые не желают возвращаться домой, чтобы воевать за "европейские ценности". Как можно победить, если нет техники и солдат? Русские просто немного подождут, и украинцы покинут город сами, пишут комментаторы издания.Полный текст читайте на ИноСМИ
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военная помощь украине, украина
Спецоперация на Украине, военная помощь Украине, УКРАИНА
Открыто еще одно направление: украинцы скоро сами уступят Харьков
Gazeta: русские открыли новое направление, но атаковать Харьков не будут
МОСКВА, 17 мая – ПРАЙМ.
Российские войска завладели инициативой на поле боя, но брать Харьков не будут – город выстоит, на него не будут кидать технику и солдат. Секрет прост – стоит немного подождать, и украинцы покинут город сами, пишут читатели польского издания Gazeta.
Российское наступление на относительно спокойном участке границы в районе Харькова вряд ли ставить целью захват второго по величине города Украины. Российская армия не имеет возможностей сделать это, да и цели такой, судя по всему, не ставится. Вместо этого она выбрала другую тактику – рассредоточиться по большому участку границы так, чтобы ВСУ тоже пришлось распылять скудные резервы, пишет издание.
Не исключено, что в перспективе российские войска откроют еще одно перспективное направление – севернее, в Сумской области. Это сделает линию обороны еще более протяженной, и ВСУ придется еще больше напрягаться для ее защиты.
Похоже, что речь идет о военных действиях, направленных на истощение противника, а не о серьезных прорывах. В этой тактике Россия будет чувствовать себя лучше, как более крупное и ресурсное государство. Украинские военные испытывают нехватку личного состава, люди, воюющие месяцами без ротации, измотаны и устали. При этом наряду с элитными бригадами на боле боя находятся слабо вооруженные и обученные бойцы теробороны. Таким образом, положение ВСУ можно охарактеризовать, как тяжелое и неопределенное, хотя о прорыве фронта пока нет речи.
Меньше недели. Украинскую "линия Мажино" под Харьковом вот-вот прорвут
Статья вызвала оживленную реакцию польских читателей. Они напомнили, что в Европе находится 650 тысяч украинцев, которые не желают возвращаться домой, чтобы воевать за "европейские ценности". Как можно победить, если нет техники и солдат? Русские просто немного подождут, и украинцы покинут город сами, пишут комментаторы издания.
Полный текст читайте на ИноСМИ