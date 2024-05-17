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Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников
Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников - 17.05.2024, ПРАЙМ
Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников
Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы, следует из данных на сайте Верховной рады... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T15:27+0300
2024-05-17T15:27+0300
спецоперация на украине
украина
мобилизация
мобилизация на украине
владимир зеленский
верховная рада
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы, следует из данных на сайте Верховной рады Украины. Ранее на сайте Верховной Рады появилась карточка законопроекта "об изменениях в УК Украины и другие законы страны о введении института УДО лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности".Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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украина, мобилизация, мобилизация на украине, владимир зеленский, верховная рада
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, мобилизация, мобилизация на Украине, Владимир Зеленский, Верховная рада
15:27 17.05.2024
 
Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников

Зеленский подписал проект о мобилизации преступников, отбывающих наказание

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы, следует из данных на сайте Верховной рады Украины.
Ранее на сайте Верховной Рады появилась карточка законопроекта "об изменениях в УК Украины и другие законы страны о введении института УДО лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности".
Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
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Вчера, 17:15
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАмобилизациямобилизация на УкраинеВладимир ЗеленскийВерховная рада
 
 
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