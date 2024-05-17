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СМИ: положение Украины толкает США на рискованные действия - 17.05.2024, ПРАЙМ
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СМИ: положение Украины толкает США на рискованные действия
СМИ: положение Украины толкает США на рискованные действия - 17.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: положение Украины толкает США на рискованные действия
Позиция Украины в ходе конфликта становится все опаснее, толкая Киев и США на более рискованные действия, пишет журнал Foreign Policy. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T20:59+0300
2024-05-17T20:59+0300
спецоперация на украине
украина
запад
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ВАШИНГТОН, 17 мая — ПРАЙМ. Позиция Украины в ходе конфликта становится все опаснее, толкая Киев и США на более рискованные действия, пишет журнал Foreign Policy. "Спустя два года предположение о том, что время будет на стороне Украины, выглядит все более сомнительным. С другой стороны уравнения, стратегическая позиция Украины становится все более опасной", — говорится в публикации. Отмечается, что потеря территорий, нехватка средств ПВО и снарядов на линии фронта усиливают необходимость для Киева и его западных союзников изменить общий подход к конфликту. "Украина больше не может позволить себе просто переждать россиян, воздерживаться от ударов по военным и логистическим объектам внутри России и надеяться, что артиллерийские дуэли на востоке Украины в конечном итоге обернутся в их пользу", — указывают авторы статьи. По мнению издания, администрация президента США Джо Байдена больше не может запрещать ВСУ наносить удары американским оружием по российской территории, дав возможность Киеву использовать его для атак по РФ вслед за объявленным ранее аналогичным решением Великобритании. Ранее издание Politico со ссылкой на чиновников сообщало, что Киев на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области оказывает давление на США, чтобы получить разрешение на нанесение ударов по территории России американским оружием, однако Вашингтон выступает против. 16-17 мая Украина предприняла очередную попытку массированной атаки с помощью БПЛА и безэкипажных катеров на Крым, Краснодарский край и другие российские регионы.Ранее на этой неделе МО России сообщало об уничтожении двух десятков американских оперативно-тактических ракет ATACMS, свыше 130 реактивных снарядов, в том числе американских HIMARS и чешских Vampire, более двадцати французских управляемых авиационных бомб Hammer и четыре британских крылатых ракеты Storm Shadow.
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украина
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украина, запад, сво, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, СВО, РОССИЯ
20:59 17.05.2024
 
СМИ: положение Украины толкает США на рискованные действия

FP: позиция Украины становится все опаснее, толкая Киев и США на большие риски

© Unsplash/Anastasiia KrutotaУкраинский флаг
Украинский флаг
© Unsplash/Anastasiia Krutota
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ВАШИНГТОН, 17 мая — ПРАЙМ. Позиция Украины в ходе конфликта становится все опаснее, толкая Киев и США на более рискованные действия, пишет журнал Foreign Policy.
"Спустя два года предположение о том, что время будет на стороне Украины, выглядит все более сомнительным. С другой стороны уравнения, стратегическая позиция Украины становится все более опасной", — говорится в публикации.
Отмечается, что потеря территорий, нехватка средств ПВО и снарядов на линии фронта усиливают необходимость для Киева и его западных союзников изменить общий подход к конфликту.
"Украина больше не может позволить себе просто переждать россиян, воздерживаться от ударов по военным и логистическим объектам внутри России и надеяться, что артиллерийские дуэли на востоке Украины в конечном итоге обернутся в их пользу", — указывают авторы статьи.
По мнению издания, администрация президента США Джо Байдена больше не может запрещать ВСУ наносить удары американским оружием по российской территории, дав возможность Киеву использовать его для атак по РФ вслед за объявленным ранее аналогичным решением Великобритании.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
В МИД сделали недвусмысленное предупреждение Западу
17:17
Ранее издание Politico со ссылкой на чиновников сообщало, что Киев на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области оказывает давление на США, чтобы получить разрешение на нанесение ударов по территории России американским оружием, однако Вашингтон выступает против.
16-17 мая Украина предприняла очередную попытку массированной атаки с помощью БПЛА и безэкипажных катеров на Крым, Краснодарский край и другие российские регионы.
Ранее на этой неделе МО России сообщало об уничтожении двух десятков американских оперативно-тактических ракет ATACMS, свыше 130 реактивных снарядов, в том числе американских HIMARS и чешских Vampire, более двадцати французских управляемых авиационных бомб Hammer и четыре британских крылатых ракеты Storm Shadow.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЗАПАДСВОРОССИЯ
 
 
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