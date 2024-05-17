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Суд наложил арест на активы Unicredit Bank в России

Суд наложил арест на активы Unicredit Bank в России - 17.05.2024, ПРАЙМ

Суд наложил арест на активы Unicredit Bank в России

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на часть активов и счетов АО "ЮниКредит Банк" и UniCredit Bank AG (Мюнхен), следует из... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T18:32+0300

2024-05-17T18:32+0300

2024-05-17T18:33+0300

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на часть активов и счетов АО "ЮниКредит Банк" и UniCredit Bank AG (Мюнхен), следует из данных электронной картотеки суда, сообщает РБК. Под арест попали активы на сумму 462,6 миллиона евро, решение принято по иску компании "РусХимАльянс" (оператор комплекса по переработке газа близ Усть-Луги, учрежден "Газпромом" и "РусГазДобычей"). Иск к UniCredit Bank компания подала в конце лета 2023 года. В начале мая итальянская группа UniCredit сообщила о планах существенно сократить свои трансграничные риски на Россию к концу 2025 года, заявил финансовый директор группы Стефано Порро. Он подчеркнул, что за два года этот показатель снизился на 91 процент, или 5,6 миллиарда евро.В первом квартале 2024 года чистая прибыль "дочки" UniCredit в России составила 213 миллионов евро. Бизнес в России обеспечил 8,3 процента чистой прибыли группы в первом квартале, сказано в отчетности группы.UniCredit рассматривает возможность ухода из России, однако группа не собирается продавать актив по любой цене.

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