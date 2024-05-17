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США начнут закупку урана у своих производителей, а не у России - 17.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240517/uran-848256979.html
США начнут закупку урана у своих производителей, а не у России
США начнут закупку урана у своих производителей, а не у России - 17.05.2024, ПРАЙМ
США начнут закупку урана у своих производителей, а не у России
Минэнерго Соединенных Штатов сообщило, что в июне 2024 года планирует начать закупать ядерное топливо у национальных производителей, сумма закупок составит до... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T05:25+0300
2024-05-17T05:25+0300
экономика
уран
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 17 мая – ПРАЙМ. Минэнерго Соединенных Штатов сообщило, что в июне 2024 года планирует начать закупать ядерное топливо у национальных производителей, сумма закупок составит до 3,4 миллиарда долларов. Информация об этом содержится в опубликованных материалах министерства. В следующем месяце американские власти предложат своим поставщикам участвовать в торгах по контрактам на топливо для ядерных реакторов.Уведомление, содержащее эту информацию, было обнародовано спустя несколько дней после подписания президентом Джо Байденом закона, предусматривающего запрет на импорт урана из РФ. Документ предусматривает запрет импорта низкообогащенного урана, который произведен в России либо одним из зарегистрированных в РФ предприятий. Действие нормы рассчитано вплоть до 2040 года. Инициатива уполномочивает главу американского Минэнерго по согласованию с государственным секретарем и главой Министерства торговли отменить этот запрет, если иные источники поставок топлива окажутся недоступны или если импорт топлива из России будет отвечать "национальным интересам" Соединенных Штатов.
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уран, сша, россия
Экономика, уран, США, РОССИЯ
05:25 17.05.2024
 
США начнут закупку урана у своих производителей, а не у России

США с июня начнут закупку ядерного топлива у своих производителей взамен российского

© fotolia.com / Thomas BethgeРадиация
Радиация - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© fotolia.com / Thomas Bethge
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ВАШИНГТОН, 17 мая – ПРАЙМ. Минэнерго Соединенных Штатов сообщило, что в июне 2024 года планирует начать закупать ядерное топливо у национальных производителей, сумма закупок составит до 3,4 миллиарда долларов. Информация об этом содержится в опубликованных материалах министерства.
В следующем месяце американские власти предложат своим поставщикам участвовать в торгах по контрактам на топливо для ядерных реакторов.
Уведомление, содержащее эту информацию, было обнародовано спустя несколько дней после подписания президентом Джо Байденом закона, предусматривающего запрет на импорт урана из РФ.
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Запрет на продажу урана в США не вызовет проблем у России, заявил Лихачев
Вчера, 09:05
Документ предусматривает запрет импорта низкообогащенного урана, который произведен в России либо одним из зарегистрированных в РФ предприятий. Действие нормы рассчитано вплоть до 2040 года.
Инициатива уполномочивает главу американского Минэнерго по согласованию с государственным секретарем и главой Министерства торговли отменить этот запрет, если иные источники поставок топлива окажутся недоступны или если импорт топлива из России будет отвечать "национальным интересам" Соединенных Штатов.
 
ЭкономикауранСШАРОССИЯ
 
 
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