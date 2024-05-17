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США начнут закупку урана у своих производителей, а не у России
США начнут закупку урана у своих производителей, а не у России - 17.05.2024, ПРАЙМ
США начнут закупку урана у своих производителей, а не у России
Минэнерго Соединенных Штатов сообщило, что в июне 2024 года планирует начать закупать ядерное топливо у национальных производителей, сумма закупок составит до... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T05:25+0300
2024-05-17T05:25+0300
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ВАШИНГТОН, 17 мая – ПРАЙМ. Минэнерго Соединенных Штатов сообщило, что в июне 2024 года планирует начать закупать ядерное топливо у национальных производителей, сумма закупок составит до 3,4 миллиарда долларов. Информация об этом содержится в опубликованных материалах министерства. В следующем месяце американские власти предложат своим поставщикам участвовать в торгах по контрактам на топливо для ядерных реакторов.Уведомление, содержащее эту информацию, было обнародовано спустя несколько дней после подписания президентом Джо Байденом закона, предусматривающего запрет на импорт урана из РФ. Документ предусматривает запрет импорта низкообогащенного урана, который произведен в России либо одним из зарегистрированных в РФ предприятий. Действие нормы рассчитано вплоть до 2040 года. Инициатива уполномочивает главу американского Минэнерго по согласованию с государственным секретарем и главой Министерства торговли отменить этот запрет, если иные источники поставок топлива окажутся недоступны или если импорт топлива из России будет отвечать "национальным интересам" Соединенных Штатов.
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уран, сша, россия
Экономика, уран, США, РОССИЯ
США начнут закупку урана у своих производителей, а не у России
США с июня начнут закупку ядерного топлива у своих производителей взамен российского
ВАШИНГТОН, 17 мая – ПРАЙМ. Минэнерго Соединенных Штатов сообщило, что в июне 2024 года планирует начать закупать ядерное топливо у национальных производителей, сумма закупок составит до 3,4 миллиарда долларов. Информация об этом содержится в опубликованных материалах министерства.
В следующем месяце американские власти предложат своим поставщикам участвовать в торгах по контрактам на топливо для ядерных реакторов.
Уведомление, содержащее эту информацию, было обнародовано спустя несколько дней после подписания президентом Джо Байденом закона, предусматривающего запрет на импорт урана из РФ.
Запрет на продажу урана в США не вызовет проблем у России, заявил Лихачев
Документ предусматривает запрет импорта низкообогащенного урана, который произведен в России либо одним из зарегистрированных в РФ предприятий. Действие нормы рассчитано вплоть до 2040 года.
Инициатива уполномочивает главу американского Минэнерго по согласованию с государственным секретарем и главой Министерства торговли отменить этот запрет, если иные источники поставок топлива окажутся недоступны или если импорт топлива из России будет отвечать "национальным интересам" Соединенных Штатов.