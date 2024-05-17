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Успехи ВС России на Украине вызвали тревогу у союзников Киева, пишут СМИ

Успехи ВС России на Украине вызвали тревогу у союзников Киева, пишут СМИ - 17.05.2024, ПРАЙМ

Успехи ВС России на Украине вызвали тревогу у союзников Киева, пишут СМИ

Военные успехи России на Украине вызывают тревогу у союзников Киева, пишет агентство Bloomberg. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T10:29+0300

2024-05-17T10:29+0300

2024-05-17T10:29+0300

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Военные успехи России на Украине вызывают тревогу у союзников Киева, пишет агентство Bloomberg."Высокопоставленный европейский дипломат заявил, что союзники обеспокоены по поводу успехов России", — сказано в публикации.Союзники надеются, что помощь со стороны США и других стран поможет стабилизировать фронт, заключили в издании.Президент Украины Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области очень тяжелым, в то время как генштаб Вооруженных сил Украины признал тактический успех российских войск.Ранее российские военные из группировки войск "Север" освободили несколько сел в Харьковской области, следует из данных Минобороны страны. Виталий Ганчев, глава Харьковской области, сообщил, что российские войска уже контролируют западную и северную части города Волчанск.Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины признал, что украинские войска в этом районе вынуждены были отступить на более выгодные позиции.

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