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Успехи ВС России на Украине вызвали тревогу у союзников Киева, пишут СМИ - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Успехи ВС России на Украине вызвали тревогу у союзников Киева, пишут СМИ
Успехи ВС России на Украине вызвали тревогу у союзников Киева, пишут СМИ - 17.05.2024, ПРАЙМ
Успехи ВС России на Украине вызвали тревогу у союзников Киева, пишут СМИ
Военные успехи России на Украине вызывают тревогу у союзников Киева, пишет агентство Bloomberg. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T10:29+0300
2024-05-17T10:29+0300
спецоперация на украине
россия
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новости
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Военные успехи России на Украине вызывают тревогу у союзников Киева, пишет агентство Bloomberg."Высокопоставленный европейский дипломат заявил, что союзники обеспокоены по поводу успехов России", — сказано в публикации.Союзники надеются, что помощь со стороны США и других стран поможет стабилизировать фронт, заключили в издании.Президент Украины Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области очень тяжелым, в то время как генштаб Вооруженных сил Украины признал тактический успех российских войск.Ранее российские военные из группировки войск "Север" освободили несколько сел в Харьковской области, следует из данных Минобороны страны. Виталий Ганчев, глава Харьковской области, сообщил, что российские войска уже контролируют западную и северную части города Волчанск.Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины признал, что украинские войска в этом районе вынуждены были отступить на более выгодные позиции.
https://1prime.ru/20240516/spetsoperatsiya-na-ukraine-848243592.html
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россия, украина, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
10:29 17.05.2024
 
Успехи ВС России на Украине вызвали тревогу у союзников Киева, пишут СМИ

Bloomberg: в ЕС заявили, что успехи сил РФ на Украине беспокоят союзников Киева

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Военные успехи России на Украине вызывают тревогу у союзников Киева, пишет агентство Bloomberg.
"Высокопоставленный европейский дипломат заявил, что союзники обеспокоены по поводу успехов России", — сказано в публикации.
Союзники надеются, что помощь со стороны США и других стран поможет стабилизировать фронт, заключили в издании.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области очень тяжелым, в то время как генштаб Вооруженных сил Украины признал тактический успех российских войск.
Ранее российские военные из группировки войск "Север" освободили несколько сел в Харьковской области, следует из данных Минобороны страны. Виталий Ганчев, глава Харьковской области, сообщил, что российские войска уже контролируют западную и северную части города Волчанск.
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины признал, что украинские войска в этом районе вынуждены были отступить на более выгодные позиции.
Боевая работа танкистов группировки Юг на Северском направлении - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
"Зеленский приехал". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой
Вчера, 15:17
 
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