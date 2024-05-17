https://1prime.ru/20240517/voyska-848262007.html

"Не вызвала энтузиазма". В Финляндии оценили идею отправки войск на Украину

"Не вызвала энтузиазма". В Финляндии оценили идею отправки войск на Украину - 17.05.2024, ПРАЙМ

"Не вызвала энтузиазма". В Финляндии оценили идею отправки войск на Украину

Инициатива направить военный контингент на Украину не получила поддержку в Финляндии, заявил генеральный директор по оборонной политике в Минобороны страны Янне | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T09:22+0300

2024-05-17T09:22+0300

2024-05-17T09:22+0300

спецоперация на украине

финляндия

новости

украина

военные

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_04d62df0d473b9ee8136067311e4d355.jpg

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Инициатива направить военный контингент на Украину не получила поддержку в Финляндии, заявил генеральный директор по оборонной политике в Минобороны страны Янне Куусела."Идея не вызвала здесь (в Финляндии - ред.) большого энтузиазма", — цитирует Куусела издание Breaking Defense.Посол США в Финляндии Дуглас Хикки также отметил, что не видит большой поддержки идеи присутствия финских войск на Украине. Он заявил, что в Вашингтоне также не согласны с предложением президента Франции отправить войска.Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если российским войскам удастся прорвать линию фронта.Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США высказал мнение, что Франция уже отправила 100 солдат Иностранного легиона на Украину.СМИ ранее также писали, что некоторые страны сохраняют более осмотрительную оценку потенциальной опасности военного вмешательства в конфликт на Украине и осознают, что это не входит в их интересы.

https://1prime.ru/20240516/pentagon-848256123.html

финляндия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финляндия, новости, украина, военные