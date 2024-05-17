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"Не вызвала энтузиазма". В Финляндии оценили идею отправки войск на Украину
"Не вызвала энтузиазма". В Финляндии оценили идею отправки войск на Украину - 17.05.2024, ПРАЙМ
"Не вызвала энтузиазма". В Финляндии оценили идею отправки войск на Украину
Инициатива направить военный контингент на Украину не получила поддержку в Финляндии, заявил генеральный директор по оборонной политике в Минобороны страны Янне | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T09:22+0300
2024-05-17T09:22+0300
2024-05-17T09:22+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Инициатива направить военный контингент на Украину не получила поддержку в Финляндии, заявил генеральный директор по оборонной политике в Минобороны страны Янне Куусела."Идея не вызвала здесь (в Финляндии - ред.) большого энтузиазма", — цитирует Куусела издание Breaking Defense.Посол США в Финляндии Дуглас Хикки также отметил, что не видит большой поддержки идеи присутствия финских войск на Украине. Он заявил, что в Вашингтоне также не согласны с предложением президента Франции отправить войска.Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если российским войскам удастся прорвать линию фронта.Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США высказал мнение, что Франция уже отправила 100 солдат Иностранного легиона на Украину.СМИ ранее также писали, что некоторые страны сохраняют более осмотрительную оценку потенциальной опасности военного вмешательства в конфликт на Украине и осознают, что это не входит в их интересы.
https://1prime.ru/20240516/pentagon-848256123.html
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Спецоперация на Украине, ФИНЛЯНДИЯ, Новости, УКРАИНА, военные
"Не вызвала энтузиазма". В Финляндии оценили идею отправки войск на Украину
Минобороны Финляндии: идея отправить войска на Украину не вызвала энтузиазма
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ.
Инициатива направить военный контингент на Украину не получила поддержку в Финляндии, заявил
генеральный директор по оборонной политике в Минобороны страны Янне Куусела.
"Идея не вызвала здесь (в Финляндии - ред.) большого энтузиазма", — цитирует Куусела издание Breaking Defense.
Посол США в Финляндии Дуглас Хикки также отметил, что не видит большой поддержки идеи присутствия финских войск на Украине. Он заявил, что в Вашингтоне также не согласны с предложением президента Франции отправить войска.
Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если российским войскам удастся прорвать линию фронта.
Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США высказал мнение, что Франция уже отправила 100 солдат Иностранного легиона на Украину.
СМИ ранее также писали, что некоторые страны сохраняют более осмотрительную оценку потенциальной опасности военного вмешательства в конфликт на Украине и осознают, что это не входит в их интересы.
США заявили, что не планируют направлять военных инструкторов на Украину