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Перевод экономики на военные рельсы - это не то, что вы подумали

Перевод экономики на военные рельсы - это не то, что вы подумали - 17.05.2024, ПРАЙМ

Перевод экономики на военные рельсы - это не то, что вы подумали

Назначение Андрея Белоусова на должность главы Минобороны имеет далеко идущие цели и должно привести к принципиальным для страны изменениям. Белоусов - один из... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T08:00+0300

2024-05-17T08:00+0300

2024-05-17T08:00+0300

мнения аналитиков

впк

военные расходы

?1715922000

Назначение Андрея Белоусова на должность главы Минобороны имеет далеко идущие цели и должно привести к принципиальным для страны изменениям. Белоусов - один из наиболее профессиональных экономистов во властных кругах, доктор экономических наук, длительное время работал в Минэкономразвития. Не исключено, что под его руководством будут решаться две основные задачи Минобороны.Первая - контроль за бюджетом и исполнением гособоронзаказа. Она, скорее, тактическая. Вторая задача, которая видится более вероятной для специалиста такого уровня - сделать ВПК вместо важного, но дотируемого из госбюджета сектора локомотивом развития российской экономики. И это задача стратегическая.Совершить такой разворот вполне возможно. В ходе СВО и успешного противостояния блоку НАТО российское вооружение показало себя гораздо более эффективным, чем западное. Такая наглядная реклама – лучший двигатель торговли. Весьма вероятно, что после окончания военных действий на Украине спрос на российское вооружение в мире вырастет. В этом случае экспорт увеличится, и наша страна с немалой долей вероятности переместится на первое место по его объемам.Развитие ВПК может стать драйвером роста для смежных отраслей - электроники, химии, машиностроения, металлообработки. Такая динамика промышленности повлечёт за собой инвестиции, государственные и частные, в НИОКР, образование всех уровней.Достаточно вспомнить недавнюю историю – военные заказы во время Второй мировой войны помогли США преодолеть Великую депрессию и стать экономическим гегемоном. Послевоенное восстановление Европы подстегнуло спрос на американскую продукцию, что очень помогло Штатам. И, конечно, ВПК всегда находится на острие научно-технического прогресса: здесь создаются и отрабатываются технологии, которые затем внедряются в мирную жизнь. Даже интернет пришел к нам из военной промышленности.Поэтому видится, что назначение Андрея Белоусова имеет стратегическую цель- развитие как ВПК, так и промышленности, а, следовательно, и экономики в целом.Эксперт - доцент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин

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2024

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Сергей Зайнуллин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848199777_0:0:513:512_100x100_80_0_0_c7b19f8063ecc28e734a3dde657e3c29.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Сергей Зайнуллин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848199777_0:0:513:512_100x100_80_0_0_c7b19f8063ecc28e734a3dde657e3c29.jpg

мнения аналитиков, впк, военные расходы