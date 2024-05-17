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Перевод экономики на военные рельсы - это не то, что вы подумали - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Перевод экономики на военные рельсы - это не то, что вы подумали
Перевод экономики на военные рельсы - это не то, что вы подумали - 17.05.2024, ПРАЙМ
Перевод экономики на военные рельсы - это не то, что вы подумали
Назначение Андрея Белоусова на должность главы Минобороны имеет далеко идущие цели и должно привести к принципиальным для страны изменениям. Белоусов - один из... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T08:00+0300
2024-05-17T08:00+0300
мнения аналитиков
впк
военные расходы
?1715922000
Назначение Андрея Белоусова на должность главы Минобороны имеет далеко идущие цели и должно привести к принципиальным для страны изменениям. Белоусов - один из наиболее профессиональных экономистов во властных кругах, доктор экономических наук, длительное время работал в Минэкономразвития. Не исключено, что под его руководством будут решаться две основные задачи Минобороны.Первая - контроль за бюджетом и исполнением гособоронзаказа. Она, скорее, тактическая. Вторая задача, которая видится более вероятной для специалиста такого уровня - сделать ВПК вместо важного, но дотируемого из госбюджета сектора локомотивом развития российской экономики. И это задача стратегическая.Совершить такой разворот вполне возможно. В ходе СВО и успешного противостояния блоку НАТО российское вооружение показало себя гораздо более эффективным, чем западное. Такая наглядная реклама – лучший двигатель торговли. Весьма вероятно, что после окончания военных действий на Украине спрос на российское вооружение в мире вырастет. В этом случае экспорт увеличится, и наша страна с немалой долей вероятности переместится на первое место по его объемам.Развитие ВПК может стать драйвером роста для смежных отраслей - электроники, химии, машиностроения, металлообработки. Такая динамика промышленности повлечёт за собой инвестиции, государственные и частные, в НИОКР, образование всех уровней.Достаточно вспомнить недавнюю историю – военные заказы во время Второй мировой войны помогли США преодолеть Великую депрессию и стать экономическим гегемоном. Послевоенное восстановление Европы подстегнуло спрос на американскую продукцию, что очень помогло Штатам. И, конечно, ВПК всегда находится на острие научно-технического прогресса: здесь создаются и отрабатываются технологии, которые затем внедряются в мирную жизнь. Даже интернет пришел к нам из военной промышленности.Поэтому видится, что назначение Андрея Белоусова имеет стратегическую цель- развитие как ВПК, так и промышленности, а, следовательно, и экономики в целом.Эксперт - доцент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин
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Сергей Зайнуллин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848199777_0:0:513:512_100x100_80_0_0_c7b19f8063ecc28e734a3dde657e3c29.jpg
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, впк, военные расходы
Мнения аналитиков, ВПК, военные расходы
08:00 17.05.2024
 
Перевод экономики на военные рельсы - это не то, что вы подумали

Экономист Зайнуллин: ВПК может стать локомотивом российской экономики

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Доцент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин
Сергей Зайнуллин
Доцент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН
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Назначение Андрея Белоусова на должность главы Минобороны имеет далеко идущие цели и должно привести к принципиальным для страны изменениям. Белоусов - один из наиболее профессиональных экономистов во властных кругах, доктор экономических наук, длительное время работал в Минэкономразвития. Не исключено, что под его руководством будут решаться две основные задачи Минобороны.
Первая - контроль за бюджетом и исполнением гособоронзаказа. Она, скорее, тактическая. Вторая задача, которая видится более вероятной для специалиста такого уровня - сделать ВПК вместо важного, но дотируемого из госбюджета сектора локомотивом развития российской экономики. И это задача стратегическая.
Совершить такой разворот вполне возможно. В ходе СВО и успешного противостояния блоку НАТО российское вооружение показало себя гораздо более эффективным, чем западное. Такая наглядная реклама – лучший двигатель торговли. Весьма вероятно, что после окончания военных действий на Украине спрос на российское вооружение в мире вырастет. В этом случае экспорт увеличится, и наша страна с немалой долей вероятности переместится на первое место по его объемам.
Развитие ВПК может стать драйвером роста для смежных отраслей - электроники, химии, машиностроения, металлообработки. Такая динамика промышленности повлечёт за собой инвестиции, государственные и частные, в НИОКР, образование всех уровней.
Достаточно вспомнить недавнюю историю – военные заказы во время Второй мировой войны помогли США преодолеть Великую депрессию и стать экономическим гегемоном. Послевоенное восстановление Европы подстегнуло спрос на американскую продукцию, что очень помогло Штатам. И, конечно, ВПК всегда находится на острие научно-технического прогресса: здесь создаются и отрабатываются технологии, которые затем внедряются в мирную жизнь. Даже интернет пришел к нам из военной промышленности.
Поэтому видится, что назначение Андрея Белоусова имеет стратегическую цель- развитие как ВПК, так и промышленности, а, следовательно, и экономики в целом.
Эксперт - доцент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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