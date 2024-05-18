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Названы причины, по которым почти все авто можно назвать одноразовыми

Названы причины, по которым почти все авто можно назвать одноразовыми - 18.05.2024, ПРАЙМ

Названы причины, по которым почти все авто можно назвать одноразовыми

Автопроизводители сейчас стремятся обеспечить безупречную работу автомобилей только в течение гарантийного периода, и можно выделить ряд причин, по которым... | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T12:55+0300

2024-05-18T12:55+0300

2024-05-18T12:55+0300

авто

автопроизводители

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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Автопроизводители сейчас стремятся обеспечить безупречную работу автомобилей только в течение гарантийного периода, и можно выделить ряд причин, по которым почти все авто на российском рынке можно назвать одноразовыми, пишет портал njcar.ru.Жесткая конкуренция и стремление максимизировать продажи привели к тому, что производителям стало важнее увеличивать доходность сервисного обслуживания, чем гарантировать долгосрочную надежность.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, инженеры ставят ограничения на долговечность ключевых деталей, что сокращает срок службы автомобиля.Кроме того, автогиганты снижают вес автомобиля, чтобы снизить себестоимость и расход топлива.Также производители выбирают менее дорогие, но иногда менее надежные материалы для салона и силовых агрегатов.Помимо этого, экологические нормы требуют соответствия автомобилей стандартам по выбросам вредных веществ. Для этого устанавливают каталитические нейтрализаторы, способные снизить уровень вредных выбросов, но у них четко ограниченный срок эксплуатации. Примерно через четыре-пять лет они могут выйти из строя, что потребует дорогостоящей замены.

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авто, автопроизводители