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Названы причины, по которым почти все авто можно назвать одноразовыми - 18.05.2024, ПРАЙМ
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Названы причины, по которым почти все авто можно назвать одноразовыми
Названы причины, по которым почти все авто можно назвать одноразовыми - 18.05.2024, ПРАЙМ
Названы причины, по которым почти все авто можно назвать одноразовыми
Автопроизводители сейчас стремятся обеспечить безупречную работу автомобилей только в течение гарантийного периода, и можно выделить ряд причин, по которым... | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T12:55+0300
2024-05-18T12:55+0300
авто
автопроизводители
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Автопроизводители сейчас стремятся обеспечить безупречную работу автомобилей только в течение гарантийного периода, и можно выделить ряд причин, по которым почти все авто на российском рынке можно назвать одноразовыми, пишет портал njcar.ru.Жесткая конкуренция и стремление максимизировать продажи привели к тому, что производителям стало важнее увеличивать доходность сервисного обслуживания, чем гарантировать долгосрочную надежность.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, инженеры ставят ограничения на долговечность ключевых деталей, что сокращает срок службы автомобиля.Кроме того, автогиганты снижают вес автомобиля, чтобы снизить себестоимость и расход топлива.Также производители выбирают менее дорогие, но иногда менее надежные материалы для салона и силовых агрегатов.Помимо этого, экологические нормы требуют соответствия автомобилей стандартам по выбросам вредных веществ. Для этого устанавливают каталитические нейтрализаторы, способные снизить уровень вредных выбросов, но у них четко ограниченный срок эксплуатации. Примерно через четыре-пять лет они могут выйти из строя, что потребует дорогостоящей замены.
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авто, автопроизводители
Авто, автопроизводители
12:55 18.05.2024
 
Названы причины, по которым почти все авто можно назвать одноразовыми

njcar.ru: автопроизводители фактически делают свою продукцию одноразовой

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота мегамолла "ТрансТехСервис"в Казани
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Автопроизводители сейчас стремятся обеспечить безупречную работу автомобилей только в течение гарантийного периода, и можно выделить ряд причин, по которым почти все авто на российском рынке можно назвать одноразовыми, пишет портал njcar.ru.
Жесткая конкуренция и стремление максимизировать продажи привели к тому, что производителям стало важнее увеличивать доходность сервисного обслуживания, чем гарантировать долгосрочную надежность.
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Так, инженеры ставят ограничения на долговечность ключевых деталей, что сокращает срок службы автомобиля.
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Названа модель авто, ставшая внезапно очень популярной в России
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Кроме того, автогиганты снижают вес автомобиля, чтобы снизить себестоимость и расход топлива.
Также производители выбирают менее дорогие, но иногда менее надежные материалы для салона и силовых агрегатов.
Помимо этого, экологические нормы требуют соответствия автомобилей стандартам по выбросам вредных веществ. Для этого устанавливают каталитические нейтрализаторы, способные снизить уровень вредных выбросов, но у них четко ограниченный срок эксплуатации. Примерно через четыре-пять лет они могут выйти из строя, что потребует дорогостоящей замены.
 
Автоавтопроизводители
 
 
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