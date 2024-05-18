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Названы причины, по которым почти все авто можно назвать одноразовыми
Названы причины, по которым почти все авто можно назвать одноразовыми - 18.05.2024, ПРАЙМ
Названы причины, по которым почти все авто можно назвать одноразовыми
Автопроизводители сейчас стремятся обеспечить безупречную работу автомобилей только в течение гарантийного периода, и можно выделить ряд причин, по которым... | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T12:55+0300
2024-05-18T12:55+0300
2024-05-18T12:55+0300
авто
автопроизводители
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Автопроизводители сейчас стремятся обеспечить безупречную работу автомобилей только в течение гарантийного периода, и можно выделить ряд причин, по которым почти все авто на российском рынке можно назвать одноразовыми, пишет портал njcar.ru.Жесткая конкуренция и стремление максимизировать продажи привели к тому, что производителям стало важнее увеличивать доходность сервисного обслуживания, чем гарантировать долгосрочную надежность.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, инженеры ставят ограничения на долговечность ключевых деталей, что сокращает срок службы автомобиля.Кроме того, автогиганты снижают вес автомобиля, чтобы снизить себестоимость и расход топлива.Также производители выбирают менее дорогие, но иногда менее надежные материалы для салона и силовых агрегатов.Помимо этого, экологические нормы требуют соответствия автомобилей стандартам по выбросам вредных веществ. Для этого устанавливают каталитические нейтрализаторы, способные снизить уровень вредных выбросов, но у них четко ограниченный срок эксплуатации. Примерно через четыре-пять лет они могут выйти из строя, что потребует дорогостоящей замены.
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авто, автопроизводители
Названы причины, по которым почти все авто можно назвать одноразовыми
njcar.ru: автопроизводители фактически делают свою продукцию одноразовой
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ.
Автопроизводители сейчас стремятся обеспечить безупречную работу автомобилей только в течение гарантийного периода, и можно выделить ряд причин, по которым почти все авто на российском рынке можно назвать одноразовыми, пишет портал njcar.ru
.
Жесткая конкуренция и стремление максимизировать продажи привели к тому, что производителям стало важнее увеличивать доходность сервисного обслуживания, чем гарантировать долгосрочную надежность.
Так, инженеры ставят ограничения на долговечность ключевых деталей, что сокращает срок службы автомобиля.
Названа модель авто, ставшая внезапно очень популярной в России
Кроме того, автогиганты снижают вес автомобиля, чтобы снизить себестоимость и расход топлива.
Также производители выбирают менее дорогие, но иногда менее надежные материалы для салона и силовых агрегатов.
Помимо этого, экологические нормы требуют соответствия автомобилей стандартам по выбросам вредных веществ. Для этого устанавливают каталитические нейтрализаторы, способные снизить уровень вредных выбросов, но у них четко ограниченный срок эксплуатации. Примерно через четыре-пять лет они могут выйти из строя, что потребует дорогостоящей замены.