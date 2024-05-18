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В Белоруссии начали собирать китайские машины, пишет СМИ

В Белоруссии начали собирать китайские машины, пишет СМИ - 18.05.2024, ПРАЙМ

В Белоруссии начали собирать китайские машины, пишет СМИ

В Белоруссии на базе компании "Юнисон" запустили производство автомобилей под брендом VGV Sinotruk, сообщило агентство Белта. | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T19:51+0300

2024-05-18T19:51+0300

2024-05-18T19:51+0300

экономика

авто

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белоруссия

сборка

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МИНСК, 18 мая – ПРАЙМ. В Белоруссии на базе компании "Юнисон" запустили производство автомобилей под брендом VGV Sinotruk, сообщило агентство Белта. "Автомобили, сошедшие с конвейера, - большие семейные автомобили D-класса U70 Pro и U75 Plus по цене компактного кроссовера. В будущем компания планирует наладить выпуск ряда других моделей VGV Sinotruk, включая полноприводный пикап", - говорится в сообщении. Отмечается, что в церемонии торжественного запуска поучаствовали представители министерства промышленности Белоруссии, компании "Юнисон", а также китайского концерна по легковому транспорту China National Heavy Duty Truck Group (Sinotruk). Представитель акционеров компании "Юнисон" Алексей Ваганов рассказал, что проект стартовал год назад. "Компания Sinotruk VGV - второй крупнейший производитель Китая. Они работают в области тяжелого машиностроения, у них уже есть успешные проекты на территории Беларуси, например, "Вейчай", - рассказал он. Технический проект и сертификация были подготовлены за шесть месяцев, подчеркнул Ваганов. Уже через год предприятие планирует выйти на объемы 25-30 тысяч машин ежегодно. В планах завода наладить производство электрокаров. По словам первого заместителя министра промышленности Александра Огородникова, у Белоруссии уже есть опыт производства автомобилей, в частности, производимые в республики автомобили Geely известны не только в стране, но и за ее пределами. "Мы далеко продвинулись в развитии производства - это и углубленная локализация, и выпуск собственного автомобиля. Поэтому завод "Юнисон" хорошо вписывается в концепцию развития мощностей по производству легковых автомобилей в Беларуси", - рассказал он. Совместно с компанией Sinotruk VGV обсуждается не просто сборка автомобилей, но и глубокая локализация. "Уверен, те производственные площади, которые мы тут видим, будут не единственными", - сказал первый замминистра. В сообщении говорится, что основным рынком сбыта автомобилей VGV Sinotruk белорусской сборки будут являться Белоруссия и Россия, но ведутся переговоры и с другими странами ЕАЭС.

https://1prime.ru/20240515/mashiny-848172121.html

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авто, китай, белоруссия, сборка