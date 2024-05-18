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"Лишь прелюдия". В США забили тревогу из-за действий ВС РФ под Харьковом
"Лишь прелюдия". В США забили тревогу из-за действий ВС РФ под Харьковом - 18.05.2024, ПРАЙМ
"Лишь прелюдия". В США забили тревогу из-за действий ВС РФ под Харьковом
Российская армия может расширить свое наступление после освобождения Харьковской области, предполагает газета The Wall Street Journal. | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T14:20+0300
2024-05-18T14:20+0300
2024-05-18T14:33+0300
спецоперация на украине
россия
вс россии
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Российская армия может расширить свое наступление после освобождения Харьковской области, предполагает газета The Wall Street Journal."Русские добиваются успехов на Украине на Харьковском направлении... Российское продвижение на северную границу Украины может стать прелюдией к более масштабному наступлению", – указывается в статье.Журналисты газеты полагают, что российское руководство планирует рассредоточить войска противника, которые испытывают сильную нехватку человеческого ресурса. Поэтому ВС России применяют планирующие авиабомбы и артиллерию, отмечает The Wall Street Journal."У Украины практически нет возможности нанести ответный удар", – заключает автор статьи.Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала положение под Харьковом "весьма драматичным". Новостной портал Tagesschau сообщил, что Бербок также призвала к поставкам Киеву вооружений средней и большой дальности, чтобы "перекрыть пути снабжения" России.
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россия, вс россии, харьков
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВС России, ХАРЬКОВ
"Лишь прелюдия". В США забили тревогу из-за действий ВС РФ под Харьковом
WSJ: действия ВС РФ под Харьковом могут быть началом масштабного наступления
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ.
Российская армия может расширить свое наступление после освобождения Харьковской области, предполагает
газета The Wall Street Journal.
"Русские добиваются успехов на Украине на Харьковском направлении... Российское продвижение на северную границу Украины может стать прелюдией к более масштабному наступлению", – указывается в статье.
Журналисты газеты полагают, что российское руководство планирует рассредоточить войска противника, которые испытывают сильную нехватку человеческого ресурса. Поэтому ВС России применяют планирующие авиабомбы и артиллерию, отмечает The Wall Street Journal.
Киев предупреждали. В Британии поражены бездействием ВСУ под Харьковом
"У Украины практически нет возможности нанести ответный удар", – заключает автор статьи.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала положение под Харьковом "весьма драматичным". Новостной портал Tagesschau сообщил, что Бербок также призвала к поставкам Киеву вооружений средней и большой дальности, чтобы "перекрыть пути снабжения" России.