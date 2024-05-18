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"Застигнуты врасплох". NYT описала наступление ВС России на Харьков
"Застигнуты врасплох". NYT описала наступление ВС России на Харьков - 18.05.2024, ПРАЙМ
"Застигнуты врасплох". NYT описала наступление ВС России на Харьков
Наступление ВС России на харьковском направлении было очень стремительным, а утомленная украинская армия не смогла защитить занятые позиции, сообщает газета New | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T23:52+0300
2024-05-18T23:52+0300
2024-05-18T23:52+0300
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ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. Наступление ВС России на харьковском направлении было очень стремительным, а утомленная украинская армия не смогла защитить занятые позиции, сообщает газета New York Times."Российские войска пересекли северную границу Украины с такой скоростью и силой, что скудные укрепления Украины почти не представляли никаких препятствий… украинские солдаты были полностью застигнуты врасплох и отступили со своих позиций", — указывается в материале статьи. NYT указывает, что российские военные воспользовались преимуществом над ВСУ в артиллерии и авиации, чтобы продвинуться вглубь обороны противника.По информации газеты, оборонительные укрепления, которые российские войска с легкостью преодолели, были возведены наспех и достаточно небрежно.Кроме этого, журналисты NYT напоминают, что проблема с нехваткой человеческого ресурса на фронте все еще остается для Киева актуальной. Украинские военные попытались перебросить войска с других участков передовой, чтобы справиться с натиском ВС России, вместо того, чтобы развернуть резервы. NYT полагает, что резервов для развертывания недостаточно.Газета со ссылкой на украинских военных сообщила, что в харьковском регионе сложилась критическая для Киева ситуация. Военнослужащие предпочли остаться анонимными.Ранее Минобороны России указывало, что группировка "Север" заняла ряд населенных пунктов в Харьковской области. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия ежедневно добивается результатов в боях в данном регионе. Взятие Харькова не планируется, отметил глава государства.
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вс россии, наступление, харьков, всу, сша
Спецоперация на Украине, ВС России, наступление, ХАРЬКОВ, ВСУ, США
"Застигнуты врасплох". NYT описала наступление ВС России на Харьков
NYT: истощенные ВСУ были не готовы к натиску России на харьковском направлении
ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. Наступление ВС России на харьковском направлении было очень стремительным, а утомленная украинская армия не смогла защитить занятые позиции, сообщает газета New York Times.
"Российские войска пересекли северную границу Украины с такой скоростью и силой, что скудные укрепления Украины почти не представляли никаких препятствий… украинские солдаты были полностью застигнуты врасплох и отступили со своих позиций", — указывается в материале статьи.
NYT указывает, что российские военные воспользовались преимуществом над ВСУ в артиллерии и авиации, чтобы продвинуться вглубь обороны противника.
По информации газеты, оборонительные укрепления, которые российские войска с легкостью преодолели, были возведены наспех и достаточно небрежно.
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Кроме этого, журналисты NYT напоминают, что проблема с нехваткой человеческого ресурса на фронте все еще остается для Киева актуальной. Украинские военные попытались перебросить войска с других участков передовой, чтобы справиться с натиском ВС России, вместо того, чтобы развернуть резервы. NYT полагает, что резервов для развертывания недостаточно.
Газета со ссылкой на украинских военных сообщила, что в харьковском регионе сложилась критическая для Киева ситуация. Военнослужащие предпочли остаться анонимными.
Ранее Минобороны России указывало, что группировка "Север" заняла ряд населенных пунктов в Харьковской области. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия ежедневно добивается результатов в боях в данном регионе. Взятие Харькова не планируется, отметил глава государства.