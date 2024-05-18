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ОАК объяснила перенос сроков поставок российских самолетов

ОАК объяснила перенос сроков поставок российских самолетов - 18.05.2024, ПРАЙМ

ОАК объяснила перенос сроков поставок российских самолетов

Перенос сроков поставок российских самолетов обусловлен необходимостью осуществления полноценной программы летных испытаний отечественных систем и агрегатов,... | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T06:26+0300

2024-05-18T06:26+0300

2024-05-18T06:26+0300

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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Перенос сроков поставок российских самолетов обусловлен необходимостью осуществления полноценной программы летных испытаний отечественных систем и агрегатов, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, заявили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В пятницу правительство актуализировало сроки поставок российских гражданских воздушных судов в рамках комплексной программы развития авиаотрасли на период до 2030 года. Передача импортозамещенных самолетов SJ-100 официально перенесена с 2023 года на 2026 год, МС-21 - с 2024 года на 2025 год, Ил-114 - с 2024 года на 2026 год, "Ладоги" - с 2025 года на 2028 год, "Байкала" - с 2024 года на 2025 год. Общее число поставок гражданских самолетов до 2030 года снизилось с 1081 до 994 изделий. "Перенос сроков связан с необходимостью проведения полноценной программы летных испытаний отечественных систем и агрегатов для обеспечения безопасности пассажиров. При этом обновленной КПГА (комплексная программа гражданской авиации - прим. ред) предусмотрен нагонный график поставок, который оставит неизменным общее количество самолетов МС-21, SJ-100, а также Ту-214, планируемых к поставке до 2030 года", - указали в ОАК. Что касается Ил-114, то в пресс-службе отметили, что на данный момент общий объем их поставок до 2030 года - 51 изделие (первоначально планировалось 70). При этом потребность в них достаточно высока, поэтому c 2027 года и после 2030 года планируется изготавливать 12 таких самолетов в год. "График поставок откорректирован с учетом необходимости обеспечения короткого лага между получением одобрительных документов и передачей воздушных судов заказчикам. Процесс сертификации и серийной сборки "запараллелен". Уже сформирован задел самолетов. В частности, 16 "Суперджетов" и 12 МС-21 находятся в разной степени готовности и будут оснащаться российскими системами по мере их поступления. Рассчитываем, что это позволит после завершения испытаний обеспечить догоночный график выпуска и поставки лайнеров, чтобы в целом реализовать пополнение флота к 2030 году", - прокомментировали сдвиг сроков в Министерств промышленности и торговли. "Объемы поставок региональных самолетов уточнены. Их изменение также связано с ходом выполнения работ по импортозамещению, а также с заменой Л-410 на российско-белорусские ЛМС-192 "Освей", - отметили в ведомстве.

https://1prime.ru/20240331/ispytaniya-846901571.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оак, авиация