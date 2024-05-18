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"Все мощно". Генерал ВСУ раскрыл, как Зеленского опозорили в Харькове
"Все мощно". Генерал ВСУ раскрыл, как Зеленского опозорили в Харькове - 18.05.2024, ПРАЙМ
"Все мощно". Генерал ВСУ раскрыл, как Зеленского опозорили в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал о хороших укреплениях в Харькове, которых на самом деле там не было, сообщил отставной украинский генерал... | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T18:32+0300
2024-05-18T18:32+0300
2024-05-18T18:32+0300
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал о хороших укреплениях в Харькове, которых на самом деле там не было, сообщил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика Новостей"."Первые лица государства приезжали и пиарились на этих сооружениях. <…> Он (Зеленский. — Прим. Ред.) сказал, что все хорошо, все мощно. Мощно в пользу кого? Всего через пару недель стало ясно, что ничего мощного там нет. <…> Президента просто выставили на посмешище, но на то он и президент, чтобы назначать правильных чиновников, и если они его подставляют, то он должен сделать выводы", — уточнил бывший военный.Кривонос сообщил, что причина потери территорий заключается в недооценивании противника или в отсутствии желания правильно оценивать ситуацию.12 мая Минобороны рассказало об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.13 мая российские войска взяли под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. 14 мая министерство также рассказало, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области.Ранее американский полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что Россия может присоединить Одессу и Харьков, так как исторически эти города — русские. Бывший дипломат Чез Фриман подчеркивал, что Украина не вернет Крым, ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области.Владимир Зеленский допускал, что Киев может начать обсуждать с Москвой урегулирование конфликта. По его словам, переговоры даже могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. При этом, подчеркивал Зеленский, страна должна достигнуть границ февраля 2022 года.
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украина, харьков, владимир зеленский, сво, потеря территорий
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ХАРЬКОВ, Владимир Зеленский, СВО, потеря территорий
"Все мощно". Генерал ВСУ раскрыл, как Зеленского опозорили в Харькове
Генерал ВСУ Кривонос: украинские чиновники выставили Зеленского на посмешище
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал о хороших укреплениях в Харькове, которых на самом деле там не было, сообщил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика Новостей".
"Первые лица государства приезжали и пиарились на этих сооружениях. <…> Он (Зеленский. — Прим. Ред.) сказал, что все хорошо, все мощно. Мощно в пользу кого? Всего через пару недель стало ясно, что ничего мощного там нет. <…> Президента просто выставили на посмешище, но на то он и президент, чтобы назначать правильных чиновников, и если они его подставляют, то он должен сделать выводы", — уточнил бывший военный.
Кривонос сообщил, что причина потери территорий заключается в недооценивании противника или в отсутствии желания правильно оценивать ситуацию.
Зеленский назвал "самое большое преимущество" России в конфликте
12 мая Минобороны рассказало об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.13 мая российские войска взяли под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. 14 мая министерство также рассказало, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области.
Ранее американский полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что Россия может присоединить Одессу и Харьков, так как исторически эти города — русские. Бывший дипломат Чез Фриман подчеркивал, что Украина не вернет Крым, ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области.
Владимир Зеленский допускал, что Киев может начать обсуждать с Москвой урегулирование конфликта. По его словам, переговоры даже могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. При этом, подчеркивал Зеленский, страна должна достигнуть границ февраля 2022 года.