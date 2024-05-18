https://1prime.ru/20240518/posmeshische-848301294.html

"Все мощно". Генерал ВСУ раскрыл, как Зеленского опозорили в Харькове

"Все мощно". Генерал ВСУ раскрыл, как Зеленского опозорили в Харькове - 18.05.2024, ПРАЙМ

"Все мощно". Генерал ВСУ раскрыл, как Зеленского опозорили в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал о хороших укреплениях в Харькове, которых на самом деле там не было, сообщил отставной украинский генерал... | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T18:32+0300

2024-05-18T18:32+0300

2024-05-18T18:32+0300

спецоперация на украине

украина

харьков

владимир зеленский

сво

потеря территорий

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал о хороших укреплениях в Харькове, которых на самом деле там не было, сообщил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика Новостей"."Первые лица государства приезжали и пиарились на этих сооружениях. <…> Он (Зеленский. — Прим. Ред.) сказал, что все хорошо, все мощно. Мощно в пользу кого? Всего через пару недель стало ясно, что ничего мощного там нет. <…> Президента просто выставили на посмешище, но на то он и президент, чтобы назначать правильных чиновников, и если они его подставляют, то он должен сделать выводы", — уточнил бывший военный.Кривонос сообщил, что причина потери территорий заключается в недооценивании противника или в отсутствии желания правильно оценивать ситуацию.12 мая Минобороны рассказало об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.13 мая российские войска взяли под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. 14 мая министерство также рассказало, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области.Ранее американский полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что Россия может присоединить Одессу и Харьков, так как исторически эти города — русские. Бывший дипломат Чез Фриман подчеркивал, что Украина не вернет Крым, ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области.Владимир Зеленский допускал, что Киев может начать обсуждать с Москвой урегулирование конфликта. По его словам, переговоры даже могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. При этом, подчеркивал Зеленский, страна должна достигнуть границ февраля 2022 года.

https://1prime.ru/20240518/zelenskiy-848297586.html

украина

харьков

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, харьков, владимир зеленский, сво, потеря территорий