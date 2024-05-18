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При обстреле Скадовска из HIMARS пострадали 11 человек - 18.05.2024, ПРАЙМ
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При обстреле Скадовска из HIMARS пострадали 11 человек
При обстреле Скадовска из HIMARS пострадали 11 человек - 18.05.2024, ПРАЙМ
При обстреле Скадовска из HIMARS пострадали 11 человек
При обстреле Скадовска украинской армией из реактивной системы залпового огня HIMARS, по последним данным, пострадали 11 человек, сообщили в пресс-службе... | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T11:37+0300
2024-05-18T11:37+0300
спецоперация на украине
всу
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 18 мая - ПРАЙМ. При обстреле Скадовска украинской армией из реактивной системы залпового огня HIMARS, по последним данным, пострадали 11 человек, сообщили в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. "Количество пострадавших при обстреле Скадовска украинской армией из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Многих пострадавших посекло осколками", - говорится в сообщении.На месте ЧП работают экстренные службы. Уточняются данные по разрушениям и пострадавшим.ВСУ регулярно подвергают обстрелу российские регионы, в результате наносится ущерб гражданской инфраструктуре, получают ранения мирные жители.
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херсонская область
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всу, херсонская область
Спецоперация на Украине, ВСУ, Херсонская область
11:37 18.05.2024
 
При обстреле Скадовска из HIMARS пострадали 11 человек

При обстреле Скадовска Херсонской области из HIMARS получили ранения 11 человек

© РИА Новости . Вячеслав Афонин | Перейти в медиабанкВсепогодный комплекс зенитного ракетного вооружения ТОР-М1
Всепогодный комплекс зенитного ракетного вооружения ТОР-М1 - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Вячеслав Афонин
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ГЕНИЧЕСК, 18 мая - ПРАЙМ. При обстреле Скадовска украинской армией из реактивной системы залпового огня HIMARS, по последним данным, пострадали 11 человек, сообщили в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
"Количество пострадавших при обстреле Скадовска украинской армией из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Многих пострадавших посекло осколками", - говорится в сообщении.
На месте ЧП работают экстренные службы. Уточняются данные по разрушениям и пострадавшим.
ВСУ регулярно подвергают обстрелу российские регионы, в результате наносится ущерб гражданской инфраструктуре, получают ранения мирные жители.
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