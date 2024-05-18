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При обстреле Скадовска из HIMARS пострадали 11 человек

При обстреле Скадовска из HIMARS пострадали 11 человек - 18.05.2024, ПРАЙМ

При обстреле Скадовска из HIMARS пострадали 11 человек

При обстреле Скадовска украинской армией из реактивной системы залпового огня HIMARS, по последним данным, пострадали 11 человек, сообщили в пресс-службе... | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T11:37+0300

2024-05-18T11:37+0300

2024-05-18T11:37+0300

спецоперация на украине

всу

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК, 18 мая - ПРАЙМ. При обстреле Скадовска украинской армией из реактивной системы залпового огня HIMARS, по последним данным, пострадали 11 человек, сообщили в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. "Количество пострадавших при обстреле Скадовска украинской армией из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Многих пострадавших посекло осколками", - говорится в сообщении.На месте ЧП работают экстренные службы. Уточняются данные по разрушениям и пострадавшим.ВСУ регулярно подвергают обстрелу российские регионы, в результате наносится ущерб гражданской инфраструктуре, получают ранения мирные жители.

https://1prime.ru/20240517/kharkov-848281519.html

херсонская область

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всу, херсонская область