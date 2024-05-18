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ВС России освободили Старицу в Харьковской области - 18.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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ВС России освободили Старицу в Харьковской области
ВС России освободили Старицу в Харьковской области - 18.05.2024, ПРАЙМ
ВС России освободили Старицу в Харьковской области
Российская группировка "Север" за сутки освободила населённый пункт Старица в Харьковской области, сообщает Минобороны России. | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T13:40+0300
2024-05-18T13:40+0300
спецоперация на украине
всу
харьковская область
вс россии
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Российская группировка "Север" за сутки освободила населённый пункт Старица в Харьковской области, сообщает Минобороны России.В ведомстве добавили, что российские войска продолжают наступление."Подразделениями группировки войск "Север" в результате активных действий освобожден населенный пункт Старица Харьковской области и продолжено продвижение в глубину обороны противника", - отмечается в сводке министерства.По данным ведомства, Украина за сутки потеряла до 150 своих военных в зоне действий российской группировки "Север"."Нанесено поражение живой силе и технике 106-й, 113-й, 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ветеренарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области", - говорится в сводке.За прошедшие сутки отражены четыре контратаки ряда соединений ВСУ, и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Тихое и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
https://1prime.ru/20240517/kharkov-848281519.html
харьковская область
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всу, харьковская область, вс россии
Спецоперация на Украине, ВСУ, Харьковская область, ВС России
13:40 18.05.2024
 
ВС России освободили Старицу в Харьковской области

Минобороны: российские войска освободили Старицу в Харьковской области

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на огневой позиции
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Российская группировка "Север" за сутки освободила населённый пункт Старица в Харьковской области, сообщает Минобороны России.
В ведомстве добавили, что российские войска продолжают наступление.
"Подразделениями группировки войск "Север" в результате активных действий освобожден населенный пункт Старица Харьковской области и продолжено продвижение в глубину обороны противника", - отмечается в сводке министерства.
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ВСУ неожиданно "ослепли" перед наступлением России под Харьковом
Вчера, 14:50
По данным ведомства, Украина за сутки потеряла до 150 своих военных в зоне действий российской группировки "Север".
"Нанесено поражение живой силе и технике 106-й, 113-й, 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ветеренарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области", - говорится в сводке.
За прошедшие сутки отражены четыре контратаки ряда соединений ВСУ, и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Тихое и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
 
Спецоперация на УкраинеВСУХарьковская областьВС России
 
 
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