https://1prime.ru/20240518/staritsa-848298868.html
ВС России освободили Старицу в Харьковской области
ВС России освободили Старицу в Харьковской области - 18.05.2024, ПРАЙМ
ВС России освободили Старицу в Харьковской области
Российская группировка "Север" за сутки освободила населённый пункт Старица в Харьковской области, сообщает Минобороны России. | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T13:40+0300
2024-05-18T13:40+0300
2024-05-18T13:40+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Российская группировка "Север" за сутки освободила населённый пункт Старица в Харьковской области, сообщает Минобороны России.В ведомстве добавили, что российские войска продолжают наступление."Подразделениями группировки войск "Север" в результате активных действий освобожден населенный пункт Старица Харьковской области и продолжено продвижение в глубину обороны противника", - отмечается в сводке министерства.По данным ведомства, Украина за сутки потеряла до 150 своих военных в зоне действий российской группировки "Север"."Нанесено поражение живой силе и технике 106-й, 113-й, 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ветеренарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области", - говорится в сводке.За прошедшие сутки отражены четыре контратаки ряда соединений ВСУ, и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Тихое и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
https://1prime.ru/20240517/kharkov-848281519.html
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всу, харьковская область, вс россии
Спецоперация на Украине, ВСУ, Харьковская область, ВС России
ВС России освободили Старицу в Харьковской области
Минобороны: российские войска освободили Старицу в Харьковской области
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Российская группировка "Север" за сутки освободила населённый пункт Старица в Харьковской области, сообщает Минобороны России.
В ведомстве добавили, что российские войска продолжают наступление.
"Подразделениями группировки войск "Север" в результате активных действий освобожден населенный пункт Старица Харьковской области и продолжено продвижение в глубину обороны противника", - отмечается в сводке министерства.
ВСУ неожиданно "ослепли" перед наступлением России под Харьковом
По данным ведомства, Украина за сутки потеряла до 150 своих военных в зоне действий российской группировки "Север".
"Нанесено поражение живой силе и технике 106-й, 113-й, 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ветеренарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области", - говорится в сводке.
За прошедшие сутки отражены четыре контратаки ряда соединений ВСУ, и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Тихое и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.