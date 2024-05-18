https://1prime.ru/20240518/ugony-848297987.html

Составлен антирейтинг наиболее угоняемых автомобилей

Составлен антирейтинг наиболее угоняемых автомобилей - 18.05.2024, ПРАЙМ

Составлен антирейтинг наиболее угоняемых автомобилей

Страховые компании по просьбе Autonews.ru составили рейтинг наиболее угоняемых моделей автомобилей в 2024 году. В список вошли застрахованные по каско машины,... | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T12:15+0300

2024-05-18T12:15+0300

2024-05-18T12:15+0300

авто

угон

автострахование

https://cdnn.1prime.ru/img/83411/45/834114543_0:207:2909:1843_1920x0_80_0_0_8ad698eda5ffbe428600a1aeb29ea675.jpg

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Страховые компании по просьбе Autonews.ru составили рейтинг наиболее угоняемых моделей автомобилей в 2024 году. В список вошли застрахованные по каско машины, так как полисы ОСАГО не покрывают связанные с пропажей риски.Как отмечается, злоумышленники чаще всего останавливают свой выбор на машинах корейских марок, включая модели Hyundai. В антирейтинге угонов также присутствуют автомобили Toyota, Kia, Lada, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным страховщиков Совкомбанка, количество автоугонов в России выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В то же время в компании "Абсолют Страхование", наоборот, зафиксировали снижение числа угонов.Больше всего машин с полисами каско угоняли в Москве и области, Краснодарском крае, Ингушетии, Карелии, Кабардино-Балкария.Большинство автовладельцев заявляли об угонах машин, оставленных на неохраняемых парковках придомовых территорий. Также упоминается личная передача автомобиля собственником (по договору) в пользование и последующее его невозвращение.В большинстве случаев преступники действовали в ночное время суток.Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин сообщил, что самыми популярными машинами у угонщиков остаются доступные модели типа Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Kia Rio и Lada.

https://1prime.ru/20240516/avto-848246134.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, угон, автострахование