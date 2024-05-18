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Составлен антирейтинг наиболее угоняемых автомобилей - 18.05.2024, ПРАЙМ
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Составлен антирейтинг наиболее угоняемых автомобилей
Составлен антирейтинг наиболее угоняемых автомобилей - 18.05.2024, ПРАЙМ
Составлен антирейтинг наиболее угоняемых автомобилей
Страховые компании по просьбе Autonews.ru составили рейтинг наиболее угоняемых моделей автомобилей в 2024 году. В список вошли застрахованные по каско машины,... | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T12:15+0300
2024-05-18T12:15+0300
авто
угон
автострахование
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Страховые компании по просьбе Autonews.ru составили рейтинг наиболее угоняемых моделей автомобилей в 2024 году. В список вошли застрахованные по каско машины, так как полисы ОСАГО не покрывают связанные с пропажей риски.Как отмечается, злоумышленники чаще всего останавливают свой выбор на машинах корейских марок, включая модели Hyundai. В антирейтинге угонов также присутствуют автомобили Toyota, Kia, Lada, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным страховщиков Совкомбанка, количество автоугонов в России выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В то же время в компании "Абсолют Страхование", наоборот, зафиксировали снижение числа угонов.Больше всего машин с полисами каско угоняли в Москве и области, Краснодарском крае, Ингушетии, Карелии, Кабардино-Балкария.Большинство автовладельцев заявляли об угонах машин, оставленных на неохраняемых парковках придомовых территорий. Также упоминается личная передача автомобиля собственником (по договору) в пользование и последующее его невозвращение.В большинстве случаев преступники действовали в ночное время суток.Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин сообщил, что самыми популярными машинами у угонщиков остаются доступные модели типа Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Kia Rio и Lada.
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авто, угон, автострахование
Авто, Угон, автострахование
12:15 18.05.2024
 
Составлен антирейтинг наиболее угоняемых автомобилей

Autonews.ru: в черный список автоугонщиков попали Hyundai, Lada и Kia

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСотрудники ГИБДД и грязная машина
Сотрудники ГИБДД и грязная машина - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Страховые компании по просьбе Autonews.ru составили рейтинг наиболее угоняемых моделей автомобилей в 2024 году. В список вошли застрахованные по каско машины, так как полисы ОСАГО не покрывают связанные с пропажей риски.
Как отмечается, злоумышленники чаще всего останавливают свой выбор на машинах корейских марок, включая модели Hyundai. В антирейтинге угонов также присутствуют автомобили Toyota, Kia, Lada, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan.
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По данным страховщиков Совкомбанка, количество автоугонов в России выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В то же время в компании "Абсолют Страхование", наоборот, зафиксировали снижение числа угонов.
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Больше всего машин с полисами каско угоняли в Москве и области, Краснодарском крае, Ингушетии, Карелии, Кабардино-Балкария.
Большинство автовладельцев заявляли об угонах машин, оставленных на неохраняемых парковках придомовых территорий. Также упоминается личная передача автомобиля собственником (по договору) в пользование и последующее его невозвращение.
В большинстве случаев преступники действовали в ночное время суток.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин сообщил, что самыми популярными машинами у угонщиков остаются доступные модели типа Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Kia Rio и Lada.
 
АвтоУгонавтострахование
 
 
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