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Названы возможные последствия резкого увеличения утильсбора

Названы возможные последствия резкого увеличения утильсбора - 18.05.2024, ПРАЙМ

Названы возможные последствия резкого увеличения утильсбора

Резкое повышение утилизационного сбора уже в этом году может привести к тому, что ряд моделей китайских автопроизводителей может покинуть российский рынок,... | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T12:31+0300

2024-05-18T12:31+0300

2024-05-18T12:32+0300

авто

утильсбор

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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Резкое повышение утилизационного сбора уже в этом году может привести к тому, что ряд моделей китайских автопроизводителей может покинуть российский рынок, заявил основатель проекта "Автомаркетолог" Олег Мосеев в беседе с "Газетой.Ru"."Если примут решение поднять утильсбор на автомобили с мотором до двух литров, то часть машин мы просто потеряем на рынке. Например, уйдет Changan Alsvin, будет большой вопрос по моделям Omoda и всей линейке "Автотора", который пока не попадает под компенсацию утильсбора ввиду того, что локализация недостаточная", — отметил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЭксперт при этом усомнился в том, что утилизационный сбор будет резко повышен уже в 2024 году.Повышение утилизационного сбора отстаивает, в частности, президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, считая, что китайские автомобили угрожают Lada Vesta.Ранее комитет по промышленности Госдумы предложил ежегодно увеличивать утилизационный сбор на транспорт с 2024 по 2030 год.В Минпромторге на вопрос о поддержке этой инициативы и ее негативных и позитивных сторонах сообщили, что решения по этому вопросу пока нет.

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авто, утильсбор