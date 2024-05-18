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Названы возможные последствия резкого увеличения утильсбора
Названы возможные последствия резкого увеличения утильсбора - 18.05.2024, ПРАЙМ
Названы возможные последствия резкого увеличения утильсбора
Резкое повышение утилизационного сбора уже в этом году может привести к тому, что ряд моделей китайских автопроизводителей может покинуть российский рынок,... | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T12:31+0300
2024-05-18T12:31+0300
2024-05-18T12:32+0300
авто
утильсбор
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Резкое повышение утилизационного сбора уже в этом году может привести к тому, что ряд моделей китайских автопроизводителей может покинуть российский рынок, заявил основатель проекта "Автомаркетолог" Олег Мосеев в беседе с "Газетой.Ru"."Если примут решение поднять утильсбор на автомобили с мотором до двух литров, то часть машин мы просто потеряем на рынке. Например, уйдет Changan Alsvin, будет большой вопрос по моделям Omoda и всей линейке "Автотора", который пока не попадает под компенсацию утильсбора ввиду того, что локализация недостаточная", — отметил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЭксперт при этом усомнился в том, что утилизационный сбор будет резко повышен уже в 2024 году.Повышение утилизационного сбора отстаивает, в частности, президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, считая, что китайские автомобили угрожают Lada Vesta.Ранее комитет по промышленности Госдумы предложил ежегодно увеличивать утилизационный сбор на транспорт с 2024 по 2030 год.В Минпромторге на вопрос о поддержке этой инициативы и ее негативных и позитивных сторонах сообщили, что решения по этому вопросу пока нет.
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авто, утильсбор
Названы возможные последствия резкого увеличения утильсбора
Эксперт Мосеев: резкий рост утильсбора повлечет уход ряда китайских авто с рынка
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ.
Резкое повышение утилизационного сбора уже в этом году может привести к тому, что ряд моделей китайских автопроизводителей может покинуть российский рынок, заявил основатель проекта "Автомаркетолог" Олег Мосеев в беседе с "Газетой.Ru"
.
"Если примут решение поднять утильсбор на автомобили с мотором до двух литров, то часть машин мы просто потеряем на рынке. Например, уйдет Changan Alsvin, будет большой вопрос по моделям Omoda и всей линейке "Автотора", который пока не попадает под компенсацию утильсбора ввиду того, что локализация недостаточная", — отметил он.
Эксперт при этом усомнился в том, что утилизационный сбор будет резко повышен уже в 2024 году.
В "АвтоВАЗе" оценили влияние повышения утильсбора на авторынок России
Повышение утилизационного сбора отстаивает, в частности, президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, считая, что китайские автомобили угрожают Lada Vesta.
Ранее комитет по промышленности Госдумы предложил ежегодно увеличивать утилизационный сбор на транспорт с 2024 по 2030 год.
В Минпромторге на вопрос о поддержке этой инициативы и ее негативных и позитивных сторонах сообщили, что решения по этому вопросу пока нет.