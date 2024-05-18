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Драматично. Бербок сделала неожиданное признание о Харьковской области
Драматично. Бербок сделала неожиданное признание о Харьковской области - 18.05.2024, ПРАЙМ
Драматично. Бербок сделала неожиданное признание о Харьковской области
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок признала, что ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами в Харьковской области, пишет издание Tagesschau. | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T09:58+0300
2024-05-18T09:58+0300
2024-05-18T10:30+0300
спецоперация на украине
всу
харьковская область
германия
анналена бербок
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок признала, что ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами в Харьковской области, пишет издание Tagesschau.Такое заявление она сделала в кулуарах встречи глав МИД Совета Европы в Страсбурге.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Ситуация вокруг второго по величине города Украины крайне драматична", — считает Беорбок.Она призвала западные страны поставлять Киеву больше дальнобойного оружия.Москва ранее направляла странам Североатлантического альянса ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Киеву воооружением. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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всу, харьковская область, германия, анналена бербок
Спецоперация на Украине, ВСУ, Харьковская область, ГЕРМАНИЯ, Анналена Бербок
Драматично. Бербок сделала неожиданное признание о Харьковской области
Бербок: ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами в Харьковской области
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ.
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок признала, что ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами в Харьковской области, пишет издание Tagesschau
.
Такое заявление она сделала в кулуарах встречи глав МИД Совета Европы в Страсбурге.
"Ситуация вокруг второго по величине города Украины крайне драматична", — считает Беорбок.
Киев предупреждали. В Британии поражены бездействием ВСУ под Харьковом
Она призвала западные страны поставлять Киеву больше дальнобойного оружия.
Москва ранее направляла странам Североатлантического альянса ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Киеву воооружением. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.