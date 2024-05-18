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Драматично. Бербок сделала неожиданное признание о Харьковской области

Драматично. Бербок сделала неожиданное признание о Харьковской области - 18.05.2024, ПРАЙМ

Драматично. Бербок сделала неожиданное признание о Харьковской области

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок признала, что ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами в Харьковской области, пишет издание Tagesschau. | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T09:58+0300

2024-05-18T09:58+0300

2024-05-18T10:30+0300

спецоперация на украине

всу

харьковская область

германия

анналена бербок

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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок признала, что ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами в Харьковской области, пишет издание Tagesschau.Такое заявление она сделала в кулуарах встречи глав МИД Совета Европы в Страсбурге.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Ситуация вокруг второго по величине города Украины крайне драматична", — считает Беорбок.Она призвала западные страны поставлять Киеву больше дальнобойного оружия.Москва ранее направляла странам Североатлантического альянса ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Киеву воооружением. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

https://1prime.ru/20240517/kharkov-848286796.html

харьковская область

германия

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всу, харьковская область, германия, анналена бербок