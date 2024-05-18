https://1prime.ru/20240518/yarost-848302534.html

Украинские военные приходят в ярость из-за решения Зеленского, пишут СМИ

Украинские военные приходят в ярость из-за решения Зеленского, пишут СМИ - 18.05.2024, ПРАЙМ

Украинские военные приходят в ярость из-за решения Зеленского, пишут СМИ

В украинской армии накаляется обстановка из-за отсутствия ротации, указывает Guardian. | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T20:08+0300

2024-05-18T20:08+0300

2024-05-18T20:08+0300

спецоперация на украине

мобилизация на украине

всу

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/45/842524571_749:0:8088:4128_1920x0_80_0_0_9f68092cb9ddef34ae22a1cb0ccc5fb4.jpg

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. В украинской армии накаляется обстановка из-за отсутствия ротации, указывает Guardian."В условиях, когда конца военных действий не видно, армия Украины испытывает трудности с набором личного состава, а бойцы все больше истощаются и злятся на отсутствие ротации", — сообщается в статье.Британская газета отмечает, что многие украинские военные находятся на фронте уже более двух лет без возможности демобилизации. Издание напоминает, что ранее на Украине приняли новый закон о мобилизации. Согласно документу, призывной возраст снижен с 27 до 25 лет и ужесточены наказания для уклонистов, их могут лишить водительских прав. Однако, как отмечает Guardiаn, местное правительство отказалось предоставить солдатам, прослужившим более 36 месяцев, возможность демобилизации."Зеленский подчеркнул, что Украина все еще играет в долгую игру, в то время как западные союзники настаивают на ее скорейшем окончании", — подытожил автор статьи.Новый закон о мобилизации вступил в силу сегодня, 18 мая. Документ также обязывает всех призывников обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если военнообязанный не видел ее лично. Согласно документу, призывники должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию.Замминистра обороны по вопросам цифрового развития Катерина Черногоренко заявила, что почти 140 тысяч военнообязанных обновили свои учетные данные онлайн через приложение "Резерв+".

https://1prime.ru/20240518/protest-848299466.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мобилизация на украине, всу, украина