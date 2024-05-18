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Украинские военные приходят в ярость из-за решения Зеленского, пишут СМИ
Украинские военные приходят в ярость из-за решения Зеленского, пишут СМИ - 18.05.2024, ПРАЙМ
Украинские военные приходят в ярость из-за решения Зеленского, пишут СМИ
В украинской армии накаляется обстановка из-за отсутствия ротации, указывает Guardian. | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T20:08+0300
2024-05-18T20:08+0300
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. В украинской армии накаляется обстановка из-за отсутствия ротации, указывает Guardian."В условиях, когда конца военных действий не видно, армия Украины испытывает трудности с набором личного состава, а бойцы все больше истощаются и злятся на отсутствие ротации", — сообщается в статье.Британская газета отмечает, что многие украинские военные находятся на фронте уже более двух лет без возможности демобилизации. Издание напоминает, что ранее на Украине приняли новый закон о мобилизации. Согласно документу, призывной возраст снижен с 27 до 25 лет и ужесточены наказания для уклонистов, их могут лишить водительских прав. Однако, как отмечает Guardiаn, местное правительство отказалось предоставить солдатам, прослужившим более 36 месяцев, возможность демобилизации."Зеленский подчеркнул, что Украина все еще играет в долгую игру, в то время как западные союзники настаивают на ее скорейшем окончании", — подытожил автор статьи.Новый закон о мобилизации вступил в силу сегодня, 18 мая. Документ также обязывает всех призывников обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если военнообязанный не видел ее лично. Согласно документу, призывники должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию.Замминистра обороны по вопросам цифрового развития Катерина Черногоренко заявила, что почти 140 тысяч военнообязанных обновили свои учетные данные онлайн через приложение "Резерв+".
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мобилизация на украине, всу, украина
Спецоперация на Украине, мобилизация на Украине, ВСУ, УКРАИНА
Украинские военные приходят в ярость из-за решения Зеленского, пишут СМИ
Guardian: украинские военные приходят в ярость из-за отсутствия ротации
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ.
В украинской армии накаляется обстановка из-за отсутствия ротации, указывает Guardian
.
"В условиях, когда конца военных действий не видно, армия Украины испытывает трудности с набором личного состава, а бойцы все больше истощаются и злятся на отсутствие ротации", — сообщается в статье.
Британская газета отмечает, что многие украинские военные находятся на фронте уже более двух лет без возможности демобилизации.
Издание напоминает, что ранее на Украине приняли новый закон о мобилизации. Согласно документу, призывной возраст снижен с 27 до 25 лет и ужесточены наказания для уклонистов, их могут лишить водительских прав. Однако, как отмечает Guardiаn, местное правительство отказалось предоставить солдатам, прослужившим более 36 месяцев, возможность демобилизации.
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"Зеленский подчеркнул, что Украина все еще играет в долгую игру, в то время как западные союзники настаивают на ее скорейшем окончании", — подытожил автор статьи.
Новый закон о мобилизации вступил в силу сегодня, 18 мая. Документ также обязывает всех призывников обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если военнообязанный не видел ее лично. Согласно документу, призывники должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию.
Замминистра обороны по вопросам цифрового развития Катерина Черногоренко заявила, что почти 140 тысяч военнообязанных обновили свои учетные данные онлайн через приложение "Резерв+".