https://1prime.ru/20240518/zakharova-848294914.html

Захарова прокомментировала решение закрытие в ФРГ дела об утечке

Захарова прокомментировала решение закрытие в ФРГ дела об утечке - 18.05.2024, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала решение закрытие в ФРГ дела об утечке

Завершение расследования в отношении инспектора немецких ВВС, который обсуждал возможные удары по Крымскому мосту, указывает на стремлении правящих кругов ФРГ... | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T07:27+0300

2024-05-18T07:27+0300

2024-05-18T07:33+0300

спецоперация на украине

мария захарова

германия

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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Завершение расследования в отношении инспектора немецких ВВС, который обсуждал возможные удары по Крымскому мосту, указывает на стремлении правящих кругов ФРГ побыстрее "замять" неудобную тему, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее прокуратура Берлина закрыла расследование в отношении офицера Инго Герхартца, которое проводилось в связи с перехватом разговора офицеров бундесвера о возможном применении крылатых ракет Taurus по Крымскому мосту. "Завершение расследования в отношении гражданина ФРГ Инго Герхартца для нас означает стремление германских правящих кругов поскорее "замять" неудобную для себя тему", - отметила Захарова. По словам представителя внешнеполитического ведомства, "офицеры бундесвера не только проговорились о планах усиления непосредственной вовлечённости Германии в украинский конфликт, но и "сдали" своих британских союзников, подтвердив их ключевую роль в планировании и реализации террористических атак на российской земле". "Поскольку сразу снивелировать реакцию германской общественности, сместив фокус ее внимания в сторону самого факта "утечки", а также в очередной раз запугать страшилками о "российской шпионской активности" германским политикам не удалось, то они пошли проверенным путем по принципу: "нет темы – нет проблемы", - подчеркнула Захарова. По ее словам, "это стандартный формат поведения западников в ситуациях, когда их "ловят за руку". Вся эта история – ещё одно проявление лицемерия Запада", - сказала Захарова.По ее словам, "когда нужно обвинить Россию, делается это молниеносно, без всяких расследований, бездоказательно и в известном ключе "хайли лайкли". "Когда есть прямые или косвенные свидетельства неприглядных действий союзников, а "российский след" никак не придумать, западные столицы пытаются сделать все возможное, лишь бы скрыть шокирующую правду", - подчеркнула она.По словам Захаровой, "решение берлинской прокуратуры идет в русле традиционной логики "коллективного Запада"."Имеем в виду сознательный отказ от реальных действий в угоду политической болтовне, дезинформации и, как результат, сокрытию истины", - пояснила официальный представитель МИД. Захарова указала, что "про этом западники с удвоенной энергией подхватывают любые голословные обвинения в адрес России о вмешательстве во внутренние дела иностранных государств, якобы находят там "руку" Кремля в предвыборных кампаниях, устраивают "антироссийскую истерию" с помощью придуманной истории с отравлением "Новичком"."В общем, делают все возможное, чтобы повлиять в нужном им ключе на общественное мнение и настроить его против России", - заметила Захарова.Она заявила, что "если вспомнить многолетнее расследование, проводимое Британией по так называемому делу Скрипалей, то становится очевидным, что никаких результатов не достигнуто.". По словам представителя МИД, "британская сторона предпочла организовать целую дезинформационную кампанию не представила ни одного доказательства или факта и всю свою работу выстроила на основе принципа "хайли лайкли". Зато, добавила она, "в избытке звучали голословные обвинения в адрес России во всех возможных и невозможных преступлениях и нарушениях международного права".Захарова также заметила, что "такую же логику мы наблюдали в проводимом в Германии расследовании, касающемся прослушки американскими и британскими спецслужбами телефона в то время федерального канцлера Ангелы Меркель". "Берлин предпринял максимум усилий для того, чтобы "замотать" данную тему, - подчеркнула представитель МИД. Она напомнила, что расследование по этому вопросу "тоже было закрыто вскоре после его начала под предлогом, что "факт прослушки невозможно доказать".Захарова указала на то, что "возникает ощущение, что такая же участь постигнет и такое "неудобное" для немцев расследование диверсий на газопроводах системы "Северный поток". Дания и Швеция распределение уже прекратили."Без ответа остались письмо председателя правительства РФ Михаила Мишустина от 5 октября 2022 года в адрес федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца, в котором обозначены ожидания нашей страны в отношении привлечения российских компетентных органов и ПАО "Газпром" к расследованию террористических актов в Балтийском море, а также запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации с предложением о создании совместной российско-германской следственной группы", - дополнила она, заключив, что "складывается впечатление, что Берлину есть что скрывать", - указала она.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В разговоре принимали участие четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. СМИ Германии признавали подлинность записи. Министр обороны Борис Писториус в свою очередь ранее заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Олаф Шольц отметил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.

https://1prime.ru/20240516/dron-848228913.html

https://1prime.ru/20240508/zakharova-847998548.html

германия

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мария захарова, германия