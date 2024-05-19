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При атаке беспилотника в Херсонской области погиб один человек

При атаке беспилотника в Херсонской области погиб один человек - 19.05.2024, ПРАЙМ

При атаке беспилотника в Херсонской области погиб один человек

В Херсонской области украинский беспилотник атаковал микроавтобус с рабочими, один человек погиб, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. | 19.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-19T11:13+0300

2024-05-19T11:13+0300

2024-05-19T11:32+0300

спецоперация на украине

всу

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – ПРАЙМ. В Херсонской области украинский беспилотник атаковал микроавтобус с рабочими, один человек погиб, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, атака произошла в селе Раденск в воскресенье утром."В селе Раденск Алешкинского муниципального округа украинские нацисты направили беспилотник на микроавтобус с гражданскими людьми, приехавшими из Скадовского района на работу по уборке клубники", - сообщил губернатор.В результате взрыва, по словам Сальдо, один человек погиб. "Много раненых, им оказывается необходимая медпомощь", - добавил он.Позже Сальдо уточнил, что в автобусе ехали 17 человек. Пострадали 16 человек, у них контузии и легкие ранения, помощь оказана на месте.

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херсонская область

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всу, херсонская область