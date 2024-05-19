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Водителям придумали новое наказание за скрытые номера авто - 19.05.2024, ПРАЙМ
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Водителям придумали новое наказание за скрытые номера авто
Водителям придумали новое наказание за скрытые номера авто - 19.05.2024, ПРАЙМ
Водителям придумали новое наказание за скрытые номера авто
В начале 2024 года МВД предложило изменить нормы Кодекса об административных правонарушениях за сокрытие номерных знаков автомобилей. В чем суть инициативы,... | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T02:02+0300
2024-05-19T02:02+0300
эксклюзив
авто
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. В начале 2024 года МВД предложило изменить нормы Кодекса об административных правонарушениях за сокрытие номерных знаков автомобилей. В чем суть инициативы, рассказал агентству “Прайм” заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Действующий КоАП предполагает равную ответственность за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков и за сокрытие номеров, их видоизменение любым способом, в том числе с использованием устройств или материалов, препятствующих идентификации. За всё перечисленное наказывают штрафом в пять тысяч рублей или лишением прав на срок от одного до трех месяцев.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram“МВД обратило внимание на рост числа правонарушений с сокрытием номеров автомобиля, причем именно с использованием устройств, так называемых "перевертышей", и предложило добавить в ст.12.2 КоАП отдельную часть - 2.1, предусматривающую ответственность исключительно за использование устройств, скрывающих госномер”, - разъясняет юрист.При этом, по мнению авторов инициативы, наказание в виде штрафа за это деяние должно быть исключено, срок лишения водительских прав увеличен до года или полутора лет, а сами устройства конфискованы.“Таким образом, ответственность за сокрытие номера листом бумаги или грязью МВД предлагает оставить прежней, а увеличить лишь за те случаи сокрытия, где используются устройства, те самые "перевертыши”, - говорит Миронов.Вместе с тем, все эти изменения - пока просто предложение. Говорить о том, что в России увеличена ответственность за сокрытие номерных знаков с использованием устройств преждевременно, подчеркивает адвокат.
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эксклюзив, авто, штрафы гибдд, анатолий миронов
Эксклюзив, Авто, штрафы ГИБДД, Анатолий Миронов
02:02 19.05.2024
 
Водителям придумали новое наказание за скрытые номера авто

Юрист Миронов: МВД хочет изменить наказание за сокрытие номерных знаков авто

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАвтомобиль с плохо читаемым государственным регистрационным знаком в Москве
Автомобиль с плохо читаемым государственным регистрационным знаком в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. В начале 2024 года МВД предложило изменить нормы Кодекса об административных правонарушениях за сокрытие номерных знаков автомобилей. В чем суть инициативы, рассказал агентству “Прайм” заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
Действующий КоАП предполагает равную ответственность за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков и за сокрытие номеров, их видоизменение любым способом, в том числе с использованием устройств или материалов, препятствующих идентификации. За всё перечисленное наказывают штрафом в пять тысяч рублей или лишением прав на срок от одного до трех месяцев.
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“МВД обратило внимание на рост числа правонарушений с сокрытием номеров автомобиля, причем именно с использованием устройств, так называемых "перевертышей", и предложило добавить в ст.12.2 КоАП отдельную часть - 2.1, предусматривающую ответственность исключительно за использование устройств, скрывающих госномер”, - разъясняет юрист.
При этом, по мнению авторов инициативы, наказание в виде штрафа за это деяние должно быть исключено, срок лишения водительских прав увеличен до года или полутора лет, а сами устройства конфискованы.
“Таким образом, ответственность за сокрытие номера листом бумаги или грязью МВД предлагает оставить прежней, а увеличить лишь за те случаи сокрытия, где используются устройства, те самые "перевертыши”, - говорит Миронов.
Вместе с тем, все эти изменения - пока просто предложение. Говорить о том, что в России увеличена ответственность за сокрытие номерных знаков с использованием устройств преждевременно, подчеркивает адвокат.
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